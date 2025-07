Diálogos en el banco de la plaza: Juan, el gestor; Simoneta, la racional …

– Hola, Don Cacho. No sabe el placer que me da reencontrarme con usted.

– ¿Dónde te habías metido?

– Creo que le había contado: me habían becado por los estudios y justo el año pasado viajé a Estados Unidos.

– Uhhh. ¡Qué experiencia! ¿Me querés contar algo?

– Prometo que alguna tarde de estas paso por su casa y le cuento todo, pero ahora quiero que me ponga al tanto de lo que está pasando en mi querido Dorrego.

– ¿Qué querés saber, pibe?

– En primer lugar, ¿cómo evalúa al gobierno de Chalde?

– Mi opinión no creo que sea tan importante. Por eso voy a reproducir, palabras más, palabras menos, lo que me dijo un veterano afiliado peronista, alejado de la militancia activa, pero siempre atento a lo que pasa en el pueblo. Él cree que el actual intendente lo está sorprendiendo gratamente en un aspecto fundamental para cualquier intendente: la capacidad de gestión, entendido esto como la madura relación que está manteniendo con el gobierno provincial…

– Por lo que he leído en la página de LA DORREGO desde Estados Unidos, muchos viajes a La Plata, y visitas de funcionarios bonaerenses a Dorrego, incluido el gobernador.

– Iba a eso, pibe, pero te me anticipaste. Percibo que en Yankilandia no has podido domar tu ansiedad, jaja. Este peronista con el que hablé me admitió que, al menos en este aspecto, Chalde superó sus expectativas.

– ¿Y qué parámetro tenía para comparar, si Chalde es la primera vez que gobierna?

– Buena pregunta, pibe. Intuyo que la vara que usó el hombre fue la gestión del anterior gobierno radical.

– Probablemente. La oposición en el Concejo Deliberante fue muy crítica con el gobierno de Raúl Reyes, a quien cuestionó, creo que con sobrada razón, por su falta de gestión y relación con el gobierno provincial, sobre todo en el período 2019-2023. Como muestra, basta el botón del tema viviendas…

– Es así, pibe. Este veterano “compañero” con el que conversé considera que el antecesor de Chalde priorizó su ideología radical cuasi PRO y no quiso codearse con un gobierno peronista ni atribuirle ningún mérito.

– ¿Está de acuerdo con eso, Don Cacho?

– No sé si esa fue la razón, pero es evidente que este intendente ha recorrido, en promedio, muchos más kilómetros a La Plata que el anterior. Sin arriar las banderas partidarias, es fundamental que el vínculo Municipio Provincia sea cercano y cordial…

– Comparto. Hay que tener en cuenta que el presupuesto municipal se compone aproximadamente de un 70% de recursos de jurisdicción provincial y un 30% municipal. Además, en un contexto en el cual el gobierno nacional ha cerrado todos los grifos en cuanto a obras o inversiones en provincias y municipios.

-¿Y su amigo peronista ve todo bien en este gobierno local?

– No, pibe. Nadie hace todo bien o todo mal. Él considera que hay mucho por mejorar, por ejemplo, en el tema residuos o en el estado de varias calles de asfalto, que requieren un plan integral de reparación y no parches que generan gastos sin una solución definitiva o, al menos, duradera. Mi amigo también piensa que hay un patrón de gobiernos radicales, conservador en lo político y económico, no muy distante del perfil del dorreguense medio, que no se arriesga demasiado a librar batallas complicadas, de resultado incierto. Comparto su visión. Si bien es cierto que el tema del Cine San Martín le explotó en la cara a este gobierno cuando quedaba muy poco por hacer para evitar su cierre, poco hizo para intentar alguna gestión que evitara el triste desenlace. Espero que sea distinta la actitud con el pedido que el bloque de Unión por la Patria presentó en el Concejo para salvar a la Biblioteca Popular.

– ¿Y de la oposición qué me puede contar, Don Cacho?

– Del peronismo te hablo más adelante, pero tal vez la novedad más importante se conoció hace algunas semanas con el anuncio en redes sociales de que Simoneta Poggio es la nueva referente de la Libertad Avanza en el distrito.

– ¿La que fue presidenta de la Sociedad Rural?

– Sí, pibe, la misma.

– ¿Y qué opina?

– Ya conocés mi pensamiento, mi pasado trosko y mi desencanto general posterior, por lo que estoy en las antípodas del gobierno nacional. De su rumbo general y de sus formas, pero es evidente que la designación de Simoneta le otorga a este espacio político en Dorrego un grado de sensatez, seriedad y, sobre todo, racionalidad, que no tenía hasta entonces. También se supo que Tomás Del Valle, joven y eficiente empleado del Registro Civil, será el primer candidato a concejal.

– ¿Y cómo la ve?

– Hacer futurología electoral no es mi estilo, pibe. Pero me pasaron un video que grabó Simoneta Poggio, donde expresa algo así como que lo que se pone en juego es kirchnerismo o libertad. Es legítimo que cada político tenga su mirada de acuerdo a su ideología o que identifique a un adversario o enemigo al que derrotar. Pero no se debe perder de vista que en el distrito se votará para concejales y consejeros escolares. Me gustaría que los candidatos locales, tanto oficialistas como opositores, se enfoquen en los temas específicos de nuestra comunidad. Son esos los asuntos que realmente impactan en la vida diaria de los vecinos. Sería bueno escucharlos hablar sobre nuestras problemáticas, adaptadas a las necesidades de las poblaciones del distrito. Así demostrarían un compromiso real con el bienestar del “pago chico” y lograrían una conexión más cercana con sus potenciales votantes.

– Coincido en todo, Don Cacho. ¿No sacó a pasear al Bobby hoy?

– No, pibe. El Bobby murió. De viejito nomás. No sufrió. Fue un perro fiel, una gran compañía cuando enviudé. Bueno, pibe, está haciendo frío. Vuelvo a casa.

– Vaya nomás. Y recuerde que me debe lo del peronismo. (06-07-25).