Marisol: envió dos notas con pedidos al Concejo Deliberante pero no obtuvo respuesta

Hernán Aguirre se comunicó con LA DORREGO para hacer públicas dos notas con pedidos relacionados con Marisol que envió al Concejo Deliberante, pero admitió que no recibió ningún tipo de respuestas.

El vecino del balneario destacó que las notas ingresaron por Mesa de Entrada, con sus respectivos números de expediente.

“Son problemas totalmente solucionables y nos interesa a todos los vecinos de Marisol”, comentó a nuestra radio.

Una de las solicitudes está relacionada con el entoscado del camino Oriente – Marisol y la otra con la habilitación de una mesa electoral en el balneario para las elecciones.

“Hablé con el secretario administrativo del Concejo Deliberante y lo consulté porque no habían sido leídas en el orden del día y me respondió que las notas que ingresan por mesa de entrada iban directamente al Ejecutivo. Que para que sean tratadas en la sesión deberían ingresar por la correspondiencia a través de la página del municipio”, explicó Aguirre.

“Entonces, ingresé a la página del Concejo Deliberante, las cargué como archivo PDF y completé correctamente todos los datos requeridos”, añadió.

“Ayer (por el miércoles), en la sesión, esperaba que sean leídas en la orden del día, pero trataron otros temas y en ningún momento leyeron las notas. Le vuelvo a escribir al secretario administrativo y me respondió que faltaba mi documento, lo cual es falso, ya que cargué dos veces cada archivo para asegurarme que ingresen correctamente. El oficialismo no acepta notas, reclamos o sugerencias que provengan de nadie”, cuestionó.

“Le respondí que iba a volver a reenviar las notas por la página del municipio y contestó que ya no pueden ser ingresadas nuevamente porque fueron leídas en labor parlamentaria y que todo el cuerpo de concejales, tanto del oficialismo como la oposición, estaban al tanto de ambas notas. Enseguida le mandé mensaje al concejal Diego Bertone, de Unión por la Patria, y me confirmó lo que suponía: nunca fueron tratadas en labor parlamentaria y que no se habló de las las notas. Por lo tanto, vuelve a faltar a la verdad, porque no fueron habladas en labor parlamentaria. Dos mentiras para que el reclamo de vecinos de la villa balnearia no sean visibilizadas ante los concejales de Unión por la Patria”, completó.

ESTAS SON LAS DOS NOTAS

Balneario Marisol, 22 de abril de 2025

Asunto: Solicitud de entoscado del camino entre Oriente y Marisol

Al Honorable Concejo Deliberante de Coronel Dorrego De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Ustedes con el fin de solicitar una solución urgente y definitiva a una problemática que afecta desde hace tiempo a todos los vecinos y vecinas de la Villa Balnearia Marisol.

Nos referimos al estado del camino de 20 kilómetros que une la localidad de Oriente con el Balneario Marisol, el cual representa una preocupación constante para residentes, visitantes y turistas que transitan por él cada año.

Solicitamos con carácter urgente el entoscado definitivo del tramo comprendido entre el puesto policial y la localidad de Oriente, ya que el mismo se encuentra en condiciones sumamente deterioradas: presenta baches, ondulaciones transversales (conocidas comúnmente como “serruchos”) y otros desperfectos que provocan daños frecuentes en los vehículos.

Esta situación representa un perjuicio económico directo para quienes transitamos a diario por ese camino, ya que debemos afrontar reparaciones constantes en nuestros medios de transporte. A esto se suma el incremento general del costo de vida y los aumentos en las tasas de servicios urbanos, lo que hace aún más apremiante la necesidad de una respuesta.

Cabe recordar que el Balneario Marisol recibe miles de turistas cada año, y este reclamo no es nuevo: ha sido planteado en reiteradas ocasiones tanto por concejales de la oposición como por la Junta Vecinal.

Por todo lo expuesto, solicitamos que esta petición sea tratada en labor parlamentaria, aprobada por el cuerpo deliberativo y girada al Departamento Ejecutivo, para que se inicien a la brevedad las gestiones necesarias para concretar el entoscado del camino mencionado.

A la espera de una respuesta favorable, saludamos atentamente.

Hernán Aguirre Coalición Cívica ARI

*******************************************************

Balneario Marisol, 16 de Mayo del 2025

Honorable Concejo Deliberante de Coronel Dorrego.

De mí mayor Consideración:

Mediante la presente expongo a Ustedes la problemática que atravesamos todos los vecinos del Balneario Marisol cada vez que tenemos que emitir nuestros votos en cada jornada electoral, trasladándonos 40 km para la emisión del sufragio entre ida y vuelta hacia la localidad vecina de Oriente sobre un camino para nada favorable y peligroso, ocasionando una pérdida de tiempo importante y generando un gasto económico totalmente innecesario para quienes habitamos en la villa balnearia.

Que este pedido lleva 6 años de espera y nos consta que el 28 de noviembre del 2019 fue solicitado este mismo reclamo respectivamente con número de Resolución 0082/19, lo cual a la fecha sigue todo exactamente igual y sin una solución para los vecinos.

Que es un derecho democrático el poder expresar quiénes queremos que nos representen y con esta situación ese derecho se ve obstaculizado bajando el porcentaje de votantes por lo anteriormente expresado.

Es por ello que ponemos en consideración:

La respectiva mesa de votación en la escuela N°35, cito en la calle San Luis esquina Santa Fe del Balneario Marisol, con sus respectivas autoridades, para que quienes tenemos domicilio en la villa, no tengamos que trasladarnos hacia Oriente en cada comicio.

Diríjase la siguiente nota a las autoridades que correspondan para que puedan brindar una solución pronta y definitiva.

Sin otro particular, saluda atte.

Hernán Aguirre Coalición Cívica ARI

30-05-25