Se juega una final atípica que no otorga ningún beneficio al ganador

SUPA y Porteño protagonizará hoy domingo, desde las 13, la final de la primera rueda del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

El partido se jugará en cancha de San Martín y se dispuso el adelantamiento horario para que el cotejo no se superponga con el clásico entre River y Boca.

Mientras que Porteño se adjudicó la zona A una fecha antes de la finalización de la etapa regular, SUPA debió esperar hasta la última jornada para obtener el boleto tras ganarle a Atlético Monte Hermoso de visitante y adueñarse del grupo B.

Arbitrará Sebastián Navarro.

Los hinchas de SUPA ingresarán al Juan Ripoll por el lado local y los de Porteño lo harán por el sector visitante.

Sin dudas, el reglamento del certamen elaborado por la Liga de Fútbol (los clubes) generó varios comentarios a medida que los protagonistas directos del encuentro de esta tarde se fueron enterando que la final no le otorgará al vencedor ningún beneficio adicional, ya que no sumará puntos para la tabla acumulada ni se clasificará directamente a la liguilla. Incluso, algunos hablan de una desventaja con los otros ocho equipos porque si algún jugador sufre alguna expulsión o lesión importante, no podrá estar para el inicio de la segunda rueda. El ganador solo recibirá un trofeo.

A las 11, jugarán San Martín y Ferroviario por la final de reserva. (27-04-25).