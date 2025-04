Ecopuntos / Ramiro Zarzoso: «Tuvimos muy buena respuesta”

Send an email

Con el objetivo de promover la separación de residuos en origen, el municipio de Coronel Dorrego lanzó la campaña «Ecopuntos», una iniciativa que busca incentivar a la comunidad a tener hábitos sustentables mediante la entrega de premios y la participación vecinal.

¿En qué consiste la propuesta? A través de este sistema, las instituciones, vecinos y comercios que adopten prácticas ecológicas recibirán puntos que podrán canjear por árboles y mobiliario urbano fabricado con material reciclado además de obtener otros beneficios.

El secretario de Ambiente, Obras y Servicios Púbicos Ramiro Zarzoso, explicó a La Nueva el origen del proyecto y cuáles son las expectativas para esta campaña que comenzó el 26 de marzo y se extenderá hasta el 24 de octubre.

“La iniciativa nació a través del pedido del intendente Juan Chalde de empezar a hacer concientización en la población con respecto a los residuos así que empezamos a trabajar una idea para darle forma”, dijo.

A medida que avanzaron, se fueron dando cuenta de que la mejor manera de involucrar a la sociedad era a través de las instituciones y comenzaron a visitarlas.

Recorrieron instituciones educativas, deportivas, recreativas, Ongs, Asociación Española de Socorros Mutuos, Asociación italiana y Asociación Sirio Libanesa, entre otras.

“No dejamos a nadie afuera. También fuimos a ver a los comerciantes. La movida fue grande y la convocatoria también y tuvimos muy buena respuesta”, señaló el funcionario.

“Algo que nos cuesta mucho a todos los municipios es que la ciudadanía haga ese pequeño esfuerzo para separar los residuos, una acción que tantos beneficios nos trae no solo a nosotros como gobernantes o gestionadores sino al ambiente, que es lo principal”, señaló.

Para llevar a cabo el programa de forma ordenada se estableció un listado de «ecoacciones» que otorgan puntajes, entre ellas figuran: la recolección de materiales reciclables, la implementación de huertas y composteras, la participación en talleres de concientización, la realización de talleres de arte con materiales reciclables y la recuperación de espacios verdes.

“Consideramos que lo importante es no perder la continuidad, que la gente vea que el Municipio se toma en serio el tema y no bajar los brazos. Porque es muy largo el trayecto para conseguir resultados positivos aunque no sean los definitivos”, señaló.

“Estamos muy entusiasmados porque hay muy buena convocatoria y las instituciones están a la espera de que arranquemos con esto”, mencionó.

Por último, comentó que la expectativa es “al menos mejorar los índices que tenemos de separación de residuos en origen” y recordó que el Municipio ya tiene dos plantas de separación: una en Oriente y otra en Dorrego.

Cómo funciona el sistema de Ecopuntos

Las instituciones que deseen participar pueden adherirse voluntariamente a la campaña y deberán conformar un Comité Ambiental que coordine sus acciones con el municipio. Se anotará en un link proporcionado en las bases y condiciones del proyecto.

“También vamos a usar el padrinazgo. Hay comercios que no se van a anotar pero van a juntar residuos a una escuela u otra institución. Le vamos a pedir a cada comerciante que done un planta o un mobiliario como para colaborar con la campaña y que su comercio figure como patrocinador y colaborador de la campaña”, adelantó.

Respecto a los premios, el Municipio firmó un convenio con una empresa de Bahía Blanca (cuyos propietarios son de El Perdido).

“Le entregaremos el plástico recolectado para que la empresa elabore la madera plástica y nos van a proveer el mobiliario” dijo.

El mobiliario podrá tener distintas formas y usos: juegos para jardines de infantes, bancos de plazas, cestos de residuos para las escuelas y más productos.

“Como premio también se entregarán árboles frutales porque queremos demostrar a los chicos que los árboles no solo nos dan la sombra sin que es una economía circular. Hacemos el compost, plantamos y tenemos la fruta. La idea es plantarlo en la vereda o pato de la escuela”, señaló.

Las empresas y los vecinos particulares también pueden colaborar, ya sea donando productos para los canjes o financiando proyectos.

Todas las actividades realizadas deberán ser registradas mediante imágenes y difundidas en redes sociales con el hashtag #Ecodorrego.

Algunas de las ecoacciones que suman puntos son: recolección de materiales reciclables (1000 puntos por bolsón que será estandar) , creación de huertas institucionales (15.000 puntos). organización de jornadas de limpieza barrial (15.000 puntos), realización de talleres ambientales y bicicaminatas (hasta 8.000 puntos).

Los puntos acumulados podrán canjearse en eventos especiales. Desde el proyecto se propuso como fechas alternativas para estos canjes el 3 de julio, en el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas, y el 24 de octubre, en el Día Internacional Contra el Cambio Climático.

Con «Ecopuntos», Coronel Dorrego apuesta a un modelo de desarrollo sostenible donde la educación ambiental y la participación ciudadana se convierten en motores de cambio.

La propuesta, impulsada desde el área de Medio Ambiente municipal, apunta a reforzar buenas costumbres y generar nuevas conductas sostenibles entre vecinos, comercios e instituciones. (Anahí González Pau / La Nueva.). (13-04-25).