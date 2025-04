Dichiara afirmó que si Kicillof quiere ser el líder del PJ «que lo diga y vamos a elecciones»

Alejandro Dichiara, diputado provincial de Unión por la Patria y vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, dijo hoy que la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones legislativas «nos tomó por sorpresa porque se venía trabajando con las diferentes vertientes» del partido.

«Si se iba a desdoblar, había acuerdos electorales; ponerse de acuerdo en una alquimia electoral que era lo que faltaba para determinar una posición conjunta. Se esperaba una reunión para ayer a las 16 y el gobernador anunció el desdoblamiento a las 18. Fue una postura intempestiva, personal, que no cayó del todo bien y de la cual no tenemos una interpretación real», amplió.

El exintendente de Monte Hermoso señaló que «la decisión está tomada por el gobernador y ahora falta ver los paso que se van a seguir en la Legislatura».

El desdoblamiento, pautado para el 7 de septiembre próximo en el caso de los comicios a nivel provincial y municipal, podría marcar un quiebre en el peronismo y todo indica que se presentaría con listas separadas, como sucedió en las legislativas de 2017.

«Esto es más que nada un posicionamiento político que va a contramano de lo que pide la gente, que es estar unidos. Cuando el peronismo estuvo unido, triunfó», afirmó Dichiara en diálogo con Allica y Prieta, programa que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play.

«Uno está en una incertidumbre de entender si es una discusión por el desdoblamiento o si realmente es un posicionamiento del gobernador por querer ser líder del peronismo. Cristina es la líder del frente y Axel es el gobernador de la Provincia, pero no tiene la determinación política para hacer lo que él quiera. La decisión es en conjunto, él se la arrojó sin la anuencia de todos», mencionó

Kicillof informó, además, que enviará un proyecto a la Legislatura para suspender las PASO de este año. .

«Primer hay que definir si hay o no PASO ―respondió―. Si hay, hay que cerrar la lista ya y podemos competir adentro. Si no hay PASO, que la gente no está para que haya PASO, el peronismo podría llegar a ir dividido en dos partes: el gobernador con su movimiento y el Partido Justicialista con Unión por la Patria por el otro».

Dichiara insistió en que el liderazgo de Cristina es «hasta que la gente quiera» ya que sentenció que ella «es la dueña de los votos» y disparó: «Axel fue un instrumento, sus cargos fueron porque Cristina lo decidió».

«Esperemos que se iluminen los que toman la decisión final y haya un consenso. Actitudes como la del gobernador de ayer, restan. A mí no me conduce el gobernador de la Provincia, eso no significa que no quiera que le vaya bien; pero la conductora del peronismo hoy es Cristina», continuó.

«Es un desagradecimiento de Kicillof hacia Cristina esta postura de querer confrontar. Que de alguna manera, si lo quiere hacer, que lo diga y nos ahorramos un montón de cosas y estar viendo una película que no es real. Si querés confrontar decí ‘mirá, el líder del Partido Justicialista quiero ser yo’. Listo, vamos a elecciones. No nos va a asustar al peronismo una elección interna, es muy fácil», sentenció.

Y cerró: «Andar dando vueltas, victimizándose, que ‘me quieren manejar’… son mentiras. Es nuestro gobernador y lo apoyamos, pero de ahí a que quiera ser el conductor del Partido Justicialista tenemos una diferencia muy grande y tendremos que competir porque nuestras intenciones son otras: que nos siga conduciendo Cristina». (La Nueva.). (08-04-25).