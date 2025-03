Provincia destinará $273.000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca

El gobernador Axel Kicillof hizo una serie de anuncios para ayudar a Bahía Blanca, que totalizará 273.000 millones de pesos.

En su alocución, señaló que “todavía no es tiempo de balances porque la emergencia cede pero no terminó y aún hay familias evacuadas además de personas desaparecidas. No hay certeza del total de víctimas fatales”.

“Se vivió una catástrofe sin precedentes en Bahía, que vuelve a sufrir luego del temporal de 2023. Sin polemizar quiero decir que no es una película de terror sino producto del cambio climático, es momento de dejar en claro que estos eventos hay que preverlos y estar preparados para hechos excepcionales”, deslizó en referencia a la posición del presidente Milei.

“Tenemos una presencia multidimensional que requiere varias acciones coordinadas. Pocas veces hubo una decisión tan activa, esto es el Estado, todo lo que estamos poniendo a disposición. Sin Estado no hay respuesta y sin obra pública no hay solución a un tema así. Hay que reparar lo que se ha roto y poner a funcionar de nuevo a Bahía”, agregó.

Sobre la reactivación dijo el mandatario que “necesitamos la colaboración del gobierno nacional porque hay cifras realmente impresionantes en materia de inversión. En todos los países del mundo hay y tiene que haber un gobierno nacional a disposición”.

En detalle, los anuncios de Kicillof:

*Provincia requirió los 10.000 millones de pesos a Nación. Llegaron hoy y mañana estará a disposición del Municipio.

*Líneas de crédito blando del Banco Provincia: destinadas a familias, empresas pymes y microemprendimientos a tasa subsidiada con 12 meses de gracia.

*Provincia Compras: en el caso de productos perdidos por inundación se facilitarán para Bahía y otras zonas inundadas 36 cuotas sin interés.

**Beneficios impositivos: el impuesto inmobiliario urbano durante un año no se va a cobrar en la ciudad. Para patentes la primera cuota anual no se va a pagar y luego no abonarán durante un año fiscal aquellos que puedan demostrar la afectación del vehículo.

Transporte: durante 30 días será gratuito en Bahía Blanca, se hará cargo la Provincia.

*Subsidios no reembolsables para viviendas con menores ingresos afectados por la inundación: calculan de unos 33.000 hogares en la ciudad. Será de única vez por $800.000 y lo entregará el municipio aunque reconoció Kicillof que “llevará algún tiempo”.

*Educación: traerán mobiliarios, unos 7000 kits escolares con mochilas, guardapolvos y se empezarán a reparar los edificios escolares. “La idea es abrir las escuelas e ir recuperando paulatinamente la actividad”, subrayó.

*Salud: estimamos que habrá una inversión de 22.000 millones de pesos para poder recuperar todo aunque estimamos una nueva inversión para renovar la infraestructura.

*Se traerán materiales para la construcción y mejoramiento habitacional por 5.600 millones de pesos.

*Obras: De 15 puentes hay 5 funcionando. En otros 4 se hará un abordaje temprano para recuperarlo y los restantes se irán interviniendo. También se hará la reconstrucción del canal Maldonado por 80.000 millones de pesos que se hará “lo antes posible pero requerirá más tiempo”.

“Vamos a crear un fondo especial para reparar infraestructura”, es un total de de 273 mil millones de pesos. “Lo importante es dar un horizonte y mientras tanto diseñar la planificación de la reconstrucción que requiere de especialistas, un plan y financiamiento”, concluyó.

Por último pidió que una parte del acuerdo con el FMI sea destinado a Bahía Blanca. “Es importante poder reunirnos para hablar de estas cosas al máximo nivel y espero que una porción del crédito vaya para la ciudad”, recalcó. (11-03-25).