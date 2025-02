Lo que dejó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro

Nota de María Belén Robledo en Página 12

El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, que tiene al gobernador Axel Kicillof a la cabeza, generó repercusiones al interior de Unión por la Patria, pero también en la oposición.

Las y los adherentes al nuevo espacio salieron a expresar también el respaldo compartiendo el comunicado. “Con el Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof nos convoca a ser protagonistas de un peronismo fuerte, amplio, unido y con sus raíces en el pueblo. La tarea es construir un país más justo, solidario y con oportunidades para todos y todas”, dijo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

“Es hora de empezar a reinventar nuestro proyecto histórico, de un pueblo con igualdad, de un pueblo que pueda aspirar a ser feliz”, dijo la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “Convocamos a la construcción de una gran fuerza social y política para el desarrollo y la justicia social, que represente a trabajadores, sectores productivos, la ciencia, la educación y la cultura. Que defienda los intereses nacionales, promueva el desarrollo y se abra a la participación de todos”, agregó.

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela y uno de los jefes comunales que se sienta a la mesa política del gobernador, sostuvo que el “Movimiento Derecho al Futuro es la respuesta a un país que necesita reconstruir sus bases. Un peronismo fuerte, amplio y unido, para defender a quienes más lo necesitan y construir el futuro que todos merecemos”.

El documento que comunicó el lanzamiento, llevó la firma de más de 40 intendentes de los 84 que tiene UxP. El texto, que anunció la convocatoria a construir una «fuerza social y política para el desarrollo y la justicia social» con el objetivo de hacer frente a las políticas del gobierno de Javier Milei, también mostró el acompañamiento de legisladores nacionales y provinciales, junto a múltiples gremios y organizaciones.

«El nuevo movimiento no es contra nadie», dijo un allegado a Kicillof.

Por otro lado, también al interior del peronismo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara se expresó ante la consulta de Buenos Aires/12 y marcó: “Yo estoy dentro del PJ. No necesito pertenecer a ningún otro movimiento interno, mi conductora nacional es Cristina Kirchner y provincial Máximo Kirchner como presidente del PJ, reconozco a Axel como gobernador y lo acompaño en la gestión como lo hemos hecho desde el principio para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, pero no es quien me conduce políticamente”.

Un funcionario de una de las intendencias que responden a La Cámpora pidió reserva de identidad y cuestionó la creación del nuevo movimiento. «Divide a la fuerza que lo llevó como gobernador», dijo.

En la oposición bonaerense, mientras tanto, no dejaron pasar el lanzamiento del nuevo espacio. “Por un momento se me cruzó que Kicillof anunciaba el plan de seguridad que estamos esperando hace 5 años. Pero NO. Era un tema de su campaña. Siguen jugando a la política, mientras los bonaerenses no pueden salir a la calle”, expresó el senador provincial del PRO, Marcelo Leguizamón.

El intendente de Tres de Febrero por La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, también expresó sus críticas. “¿Y si en lugar de armar ‘una red y un escudo para defender los derechos de los bonaerenses’ empezamos por resolver los muchos problemas de los bonaerenses como el estado de las escuelas, hospitales, rutas e inseguridad?”, cuestionó.

La voz de la UCR bonaerense la expresó el jefe de la bancada en Diputados, Diego Garciarena: «Los afiliados de IOMA desesperados y abandonados. La inseguridad arrasa en toda la Provincia. La educación pública degradada. Gobernador, arranque por el Derecho al Presente que los bonaerenses lo eligieron para gobernar hoy», dijo.

¿Qué dice el documento fundacional del Movimiento de Kicillof?

El documento, que puede leerse completo haciendo click aquí, señala que “el peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el Gobierno nacional de Javier Milei”.

El mensaje dice que “es momento de actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro” subrayando que sea “sin temor al debate interno”, como así también “escuchar, comprender las razones de nuestra derrota a nivel nacional y recuperar la agenda de las mayorías”.

Por eso enfatizaron que “solo con un peronismo fuerte, amplio, unido y con sus raíces en el pueblo podremos forjar un país más justo, solidario y con oportunidades para todos”.

Valorando que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires “bajo la conducción de Axel Kicillof, se ha convertido en el escudo y la red que luchan por proteger los derechos de los bonaerenses ante un Estado desertor”, indica el texto que “es en el gobierno de la Provincia donde se visualiza una alternativa y donde se enciende una esperanza concreta, real, que demuestra con hechos que hay otra forma de gobernar: con compromiso, con transparencia y con políticas públicas en favor del pueblo”. (Página 12). (23-02-25).