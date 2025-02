Después de sostenerlo por horas, Milei borró el tweet de la estafa cripto entre insultos

«Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!», posteó Milei en la red social X.

La gravedad del episodio lo grafica un dato contundente: Se trata del primer tweet que Milei borra en su vida. Pero antes de eso, lo aguantó cuatro horas, lo fijó al tope de su usuario e hizo algo más inusual aún: lo reprodujo en su Instagram.

El posteo permaneció fijado en el tope de su cuenta que tiene 3.8 millones de seguidores, durante más de 4 horas. El tiempo necesario para drenar mas de USD 80 millones de 40.000 inversores militantes a billeteras virtuales de unas pocas personas físicas, hasta ahora desconocidas.

Luego de que LPO publicara la noticia, se desencadenaron repercusiones a escala planetaria. Ante la dimensión del escándalo, enviados del Ministerio de Economía fueron a suplicarle al Presidente que desmintiera la promoción de la «shit coin», entendiendo que arruinaba su prestigio económico en el momento preciso que la discusión con el FMI atraviesa su punto más álgido. «Hay que explicarle a Milei que nos debilita», fue la frase que circulaba.

(Milei lanzó una cripto sospechada de fraude y se expone a una denuncia por estafa)

Por eso, desde algunos sectores libertarios que conservan algo de sentido común, lanzaron una campaña en redes para instalar que la cuenta de Javier Milei había sido hackeada. Pero esto enfureción a Milei que mandó a su amiga, la diputada Lilia Leomine a aclarar que no había tal hackeo y que el presidente apoyaba plenamente la moneda Libra.

Como esto no fue suficiente, horas más tarde el propio Milei en un chat por Whatsapp con Bloomberg en Linea confirmó su respaldo a la iniciativa. «El proyecto es real e implica puro financiamiento privado», fue el texto que envío Milei a ese portal informativo. Hay que decir que en ese momento es escándalo en las redes con lo que se veía claramente como una estafa ya era total y global.

El posteo permaneció fijado en el tope de su cuenta que tiene 3.8 millones de seguidores, durante más de 4 horas. El tiempo necesario para drenar mas de USD 80 millones de 40.000 inversores militantes a billeteras virtuales de unas pocas personas físicas, hasta ahora desconocidas.

La confirmación oficial despertó el pronunciamiento de referentes de todo el arco político. El accionar presidencial fue condenado hasta por Lucas Llach, ex titular del Banco Central y mano derecha del ministro Federico Sturzenegger, que reposteó mensajes que advertían sobre la estafa en curso.

Es que abogados de todas las bibliotecas advierten la existencia de al menos siete delitos federales que se desprenden de la intervención del Presidente. «Estafa agravada por incumplimiento del deber de funcionario público», definió el abogado Juan Manuel Ubeira.

La estafa está siendo desmenuzada en distintos foros especializados como Dune. Un experto en cripto explicó la estafa: «Milei promociona un token, genera interes genuino en potenciales compradores del token que de buena fe (queriendo financiar Pymes argentinas ademas de ganar dinero) compran el activo, apostando a que este se revalorice. Luego, los scammers (estafadores) cuando ven que producto de la demanda el precio del token crece, venden a USD 5 masivamente tokens emitidos a USD 0 (el 84% de los tokens esta en manos de 10 usuarios) o directamente drenan el activo hacia sus billeteras».

«La estimación que hacen los primeros análisis es que se llevaron USD 87 millones. Obviamente que cualquier activo crypto puede subir o bajar y de esta volatilidad los tenedores pueden beneficiarse o perjudicarse, pero acá se trata de una maniobra para llamar la atención de compradores incautos que confían en la palabra del Presidente y que luego de comprar el activo ven como su precio se hace desploma», agregó.

La estafa es así: Milei promociona un token, genera interés genuino en potenciales compradores del token que de buena fe (queriendo financiar Pymes argentinas ademas de ganar dinero) compran el activo, apostando a que este se revalorice. Luego, los scammers (estafadores) cuando ven que producto de la demanda el precio del token crece, venden a USD 5 masivamente tokens emitidos a USD 0 (el 84% de los tokens esta en manos de 10 usuarios). Las primeras estimaciones es que se llevaron USD 87 millones.

Otro que también criticó con dureza en el posteo de Milei fue Martin Lousteau. «Es la segunda vez que, como funcionario, publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado? Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente», sostuvo el titular de la UCR. (15-02-25).