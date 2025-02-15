Necrológica

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FALLECIÓ EN CORONEL DORREGO, A LOS 62 AÑOS DE EDAD, MARIA ROSA VISBEEK VIUDA DE CRENZ (MARISA). SUS RESTOS SON DEPOSITADOS EN AVENIDA RICARDO FUERTES 560 HASTA LAS 11 DE HOY PARA SU POSTERIOR INHUMACIÓN EN EL CEMENTERIO LOCAL. NO SE EFECTÚA VELATORIO POR DECISIÓN FAMILIAR.  CASA DE DUELO BARRIO MERCANTIL 2 CASA 50. SERVICIO EMPRESA LAVIOS. LA DORREGO PARTICIPA CON PROFUNDO DOLOR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE SU COMPAÑERO CARLOS CRENZ Y ENVÍA SUS CONDOLENCIAS A FAMILIARES. (18-02-24).

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