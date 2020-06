El WhatsApp de los vecinos: preocupada por las posibles juntadas por el Día del Padre

Una vecina envió un WhatsApp a LA DORREGO con el siguiente texto:

“Estoy en casa y sólo me moví a ponerme la vacuna y al dentista. Soy persona de riesgo. Pero veo mucha gente que no se ha tomado todo esto como debería. Y me preocupa que en este mes se festeja el Día del Padre y todo Dorrego se va a juntar. Acá hay muchas personas que trabajan en Bahía, lugar en que hay muchos infectados.

“Habrá una manera para evitar eso? Se me ocurre policías haciendo multas a la gente que se reúne a festejar, comer asado, etc.”.

“En Necochea estaba todo controlado, hasta que se hizo un evento social y todo se complicó”.