Esto pasaba hace 5 años: ¿Qué pasaba con la Junta Vecinal de Marisol?

Así lo informó LA DORREGO el 20 de mayo de 2020:

preocupados por algunas cosas que pasan en la villa, se preguntaron qué pasa con la Junta Vecinal de Marisol, una institución de muchos años, que cuenta (o contaba) con Personería Jurídica, y a la cual pertenecían algunos vecinos…”.

Así comienza un comentario que se puede leer en el perfil de Facebook de FM Marisol.

“Ahora bien: la última noticia pública que se tuvo de esta agrupación fue en ocasión del proyecto de instalar una reserva en Marisol. No es este el momento de calificar las actuaciones, porque fue algo que dividió las opiniones de los vecinos, pero desde ese momento no se escucho mas acciones de la junta ni invitaciones a reuniones. Ahora bien: estos vecinos que se juntaron intentaron rastrear a integrantes de la misma para saber en que estado está si se encuentra funcionando para no perder una institución”, agrega el escrito.

“Los resultados fueron en vano. Si bien Carmen Iribe intentó comunicarse con los vecinos que últimamente se identificaban como integrantes de la junta no pudo lograr nada. Por eso, convocamos a través de la radio, si alguien sabe algo . Si la institución está en vigencia, si se cumplieron los requisitos legales, si los socios se reúnen, o cualquier novedad que sirva para que la villa no pierda una institución que nos va a servir de herramienta para hablar con autoridades y representar a la villa”, concluye.