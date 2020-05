Sergio López a Bola 8: “Ya no daba para que siga dirigiendo a Ferroviario”

Estas son algunas definiciones que dejó el exdirector técnico de Ferroviario Sergio López a Bola 8:

“Generalmente los DT duran uno o dos torneos. Nosotros metimos tres y medio seguidos. Las buenas campañas ayudaron, no logramos el objetivo pero Ferro volvió a estar en las finales y a la altura de un club grande”.

• “El ciclo fue positivo. Cuando estás en el ruedo lo ves como fracaso pero sumando los últimos tres años fuimos el equipo más regular, jugando para mi gusto un buen futbol, no tuvimos muchos expulsados y promovimos a varios juveniles del club que es muy importante”.

• “Todas las finales que no cumplís el objetivo duelen. Más cuando sos hincha del club. Pero es más importante y meritorio llegar a jugarla”.

• “En 2017 con Suteryh estábamos muy eufóricos, hacía muchos años que Ferro no estaba en una final. Le habíamos hecho buenos partidos durante el año pero las finales no fueron como pensamos y no llegamos completos. No son excusas pero creo que fue determinante para la definición”.

• “Uno trabaja para que lo valoren, tanto los jugadores como tu cuerpo técnico, utileros, canchero, dirigentes, rivales y la familia que es fundamental. Después con los resultados buenos se van sumando algunos dirigentes que no sos de su agrado, algún hincha…Pero eso ya es exterior, es muy difícil ser profeta en tu tierra”.

• “Lo mío es muy amateur, pero lo hago con las mismas ganas de alguien que vive de esto. Nuestro trabajo fue muy humilde, de perfil bajo y eso a veces no tiene tanto valor para algunos. Me quedo con los que realmente sé que me bancaron”.

• “No vivo de esto, no soy DT y no me las doy tampoco. Traté de ser simplemente un orientador de ideas futbolísticas pero también cuando sentí que podía traté de darles herramientas que sirvan no solo para el deporte en sí, sino en su vida. A mi entender un profesional busca más resultados, para eso dedica más horas y más gente. Sí me gusta que el jugador, trabajando con un profesional como el “Tano” (Crisci), este a su altura y lo haga como tal”.

• “En Ferroviario ya no daba para seguir dirigiendo. Es lógico un cambio para el club, para el grupo de jugadores. Se produce un desgaste mutuo. Siempre es lindo estar pero cuando no estás al 100% no sirve. Este año sentía que podía ser un estorbo más que una ayuda y eso no me lo permitiría. La lealtad ante todo”.

• “Hoy te diría que no volvería a dirigir pero cuando empieza a rodar la pelota te dan ganas. En los clubes que estuve me fui bien, lo disfrute y siempre intenté dejar algo positivo. Está cambiando para bien nuestra liga y exige mejorar en todo sentido, sobre todo en los detalles y eso necesita brindarle muchas horas de trabajo. Hoy no las tengo pero el que vive el fútbol como nuestra familia siempre está atento por las dudas, ja, ja”.