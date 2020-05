Cuánto le corresponde a Dorrego y a cada municipio bonaerense a través del CUD

Fue hacia mediados de marzo cuando un intendente bonaerense disparó una frase tan contundente como descriptiva de la realidad por la que atraviesan los distritos de la Provincia, con mayor o menor profundidad: “No es joda y no estoy exagerando, ¡eh!.

Si no viene urgente ayuda de Provincia o Nación, no voy a tener para pagar los sueldos”, aseguró a La Tecla un jefe comunal de Juntos por el Cambio, anticipando un escenario que, por estos días, tiene a Gobierno y alcaldes de reunión en reunión.

El diagnóstico era compartido por la casi totalidad de los intendentes, sin importar del partido que fuesen, porque la crisis es transversal, no distingue colores políticos: la caída de la coparticipación por parte de la Provincia (ésta sufre un descenso similar respecto de los fondos que recibe de Nación), sumada a la brutal pérdida de recaudación de los impuestos locales, habían puesto a los tesoreros al borde del infarto.

Los propios y los contrarios, los del interior y los del Conurbano, prácticamente todos los mandatarios fueron pasando, virtual o presencialmente, por el despacho o la pantalla del gobernador Axel Kicillof en busca de un método para garantizar que los trabajadores puedan cobrar sus haberes. Antes, las carpetas con la delicada situación financiera habían llegado al despacho de la ministra de Gobierno, María Teresa García.

La cuarentena obligatoria causó dos efectos letales para los municipios: la caída de la recaudación local y el abrupto descenso de la coparticipación, de la que viven, prácticamente, la mayoría de los distritos del interior. “Los del Conurbano se mantienen con recursos propios, pero nosotros estamos fritos sin ese dinero”, bramó un radical que comanda un territorio con un gran sector rural.

Las noticias que llegaban desde calle 6, sede del Gobierno provincial en La Plata, auguraban tormentas y nubarrones. No por falta de disposición, sino por la ausencia de claridad que, en principio, dejaba dudas acerca de montos y manera de repartirlos.

Por entonces, todos -oficialistas y opositores- coincidían en que lo mejor era intentar un mix, que contemplara una parte como reparto por coeficiente CUD y otra diferente, para que no ganen unos y pierdan otros.

Sin embargo, algo unía a oficialistas y opositores: los mil millones que el Gobierno de Kicillof ponía sobre la mesa se quedaban muy cortos. Había que sumar algo más, y la fórmula no terminaba de definirse.

Hasta que, por fin, algo comenzó a iluminar el camino: un decreto por el que se creaba, con 8 mil millones de pesos, que podrían llegar a 12 mil, el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, para pagar sueldos y sostener prestaciones básicas de los municipios.

Se compondrá con recursos de Rentas Generales de la Provincia y Aportes del Tesoro Nacional, aunque adolece hasta hoy de un detalle explícito sobre la forma en que será distribuido entre los jefes comunales.

Las horas corrían y el nerviosismo iba in crescendo entre los alcaldes; uno de ellos apuntó que “estamos inquietos porque a fin de mes tenemos que pagar y todavía no tenemos precisiones sobre el dinero que nos enviarán”.

Una gragea de calmante tuvieron tras la sesión que el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, mantuvo con legisladores, tras la cual anunció que, además, de los $1.000 millones distribuidos por CUD se haría efectivo otro fondo de 3.000 millones, que se restarían de los 8.000 dispuestos por decreto. Pero seguía la incógnita sobre la manera de repartirlo.

Finalmente, tras comunicaciones y video llamadas, las cosas fueron transparentándose.

La parte proporcional del CUD se hizo efectiva en las arcas municipales, y los 3.000 restantes serían préstamos a tasa cero, reembolsables a 18 meses. Aunque a muchos alcaldes no les convence que sea un fondo de uso discrecional.

Como telón de fondo, la oposición presiona a Kicillof para que reclame a Nación al menos otros 10.000 millones, para afrontar lo que viene, y le sumaron sus propuestas: liberar el uso del Fondo Educativo, como se hizo con el de Infraestructura, o que se gestione la rebaja de las tasas por descubierto que los bancos cobran a las intendencias.

La última novedad

La última novedad si se quiere, en un encuentro realizado el martes pasado en Casa de Gobierno, los jefes comunales de Juntos por el Cambio le pidieron al gobierno bonaerense un refuerzo de dinero para el mes de mayo, entre la segunda y la cuarta semana, para poder hacer frente a las obligaciones de las 135 administraciones comunales.

Además, aseguraron que elevarán una propuesta de acuerdo a las necesidades de cada municipio para la distribución de esos fondos.

EL REPARTO

El reparto de los 1000 millones de pesos a través del Coeficientes Único de Distribución (CUD), entre los 135 municipios, entre ellos Coronel Dorrego y de la región, es el siguiente:

-ADOLFO ALSINA 3.918.600

-ADOLFO GONZALES CHAVES 2.443.000

-BAHIA BLANCA 13.773.400

-CORONEL DORREGO 3.950.300

**CORONEL PRINGLES 4.387.400

-CORONEL SUAREZ 6.645.200

-CORONEL ROSALES 4.014.700

-DAIREAUX 4.451.900

-GENERAL LA MADRID 3.680.200

-LAPRIDA 3.053.300

-MONTE HERMOSO 1.891.000

-NECOCHEA 7.923.300

-OLAVARRIA 10.329.100

-PATAGONES 7.068.400

-PEHUAJO 6.717.200

-PUAN 5.467.000

-SAAVEDRA 5.732.100

-SALLIQUELO 1.755.300

-SAN CAYETANO 2.781.800

-TORNQUIST 3.884.300

-TRENQUE LAUQUEN 7.614.200

-TRES ARROYOS 6.379.800

-VILLARINO 5.933.400

FUENTE: LA TECLA.