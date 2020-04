“Señor intendente, ya es momento de liberar más comercios”

El disparador fue un pedido hecho en Facebook por el comerciante Oscar Alberto Tumini. Luego, otros usuarios de la red social se sumaron con un Me Gusta a la publicación y algunos comentarios.

“Bueno Señor intendente, creo que ya llegó el momento de liberar más comercios que hasta hoy no podían abrir y de extender por lo menos dos horas más, hasta las 19. Me parece que no es mucho lo que pide el pueblo, fíjese, gracias”, fue el breve texto de Tumini que cosechó varias adhesiones.

“Me parece muy bien”, opinó Celeste Villaverde.

Por su parte, Leo Weber acotó: “de lo contrario, como pueblo tendremos que hacer revolución como hacen en otros lados”.

“Ahí te lo compartí ruso, yo también hace un mes que tengo cerrado y se complica”, mencionó Ariel Aiub.

Luego, Oscar Sotero Galavotti escribió: “Si señor intendente me parece perfecto las medidas y si cuidamos las entradas del pueblo con un régimen estricto acá aa Dorrego no llegara la pandemia, pero los negocios tendrían que estar unas hora más u horarios normales, ya que para las personas que trabajan y llegan después de las 17 horas se quedan sin víveres. Lo mismo para los negocios de electrónica, si los dejan abrir para cobrar dejen que vendan, me parece que un poco de sentido común y seguir cuidandonos”.

María Rovein aclaró que “acá, en Carhué, permitieron abrir pero con menos horas, pero hay abierto muchos comercios y tenemos de 9 a 16”.