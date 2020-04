La nueva nota de Julián Mozo en Infobae – Jordan SA: cómo se convirtió en el deportista que más dinero ganó en la historia

“Luego del primer entrenamiento, mi asistente me llamó para felicitarme y yo le pregunté por qué: ‘No te equivocaste en el draft, este chico es realmente muy bueno’, me dijo”. El entonces general manager Rod Thorn, directivo responsable de la elección de Michael Jordan en el puesto N° 3 en 1984, cuenta en la serie The Last Dance cuál era la esperanza que tenían luego de estar penando durante nueve temporadas, con apenas dos récords positivos e ingresos a playoffs. Claro, pensaron que sería un jugador muy bueno, hasta distinto, que los ayudaría a cambiar esa mala realidad en Chicago, pero nunca imaginaron semejante revolución, impacto y cambio en la realidad de la franquicia, de la NBA y del deporte mundial.