Fútbol de Liga: Progreso venció esta noche a Suteryh en Monte

Progreso venció esta noche 2-1 a Suteryh en el polideportivo municipal de Monte Hermoso en el partido que inauguró la decimotercera fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. Abrió la cuenta Matías Casco, a los 4 minutos, y Nicolás Maidana, a los 21, anotó el segundo. Descontó Tiziano González, a los 35.

LA TABLA: Atlético e Independiente, 25 puntos; SUPA, 23; Porteño, 22; Ferroviario, 19; Villa Rosa, 17; San Martín, 15; Suteryh y Progreso, 9; Ventana, 5.

Este domingo se completa la programación con estos partidos: Ventana vs. Porteño, Supa vs. Atlético Monte Hermoso, Independiente vs. Villa Rosa y Ferroviario vs. San Martín. (28-06-25).