Esto pasaba hace 5 años: ¿Por qué Dorrego seguía perdiendo población?

Así lo informó LA DORREGO el 26 de febrero de 2015:

Luego de que el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires proyectara que el distrito de Dorrego perderá más habitantes en los próximos diez años, LA DORREGO reproduce a continuación un informe publicado por el diario La Nueva. en el año 2011, después de conocerse nuestro partido fue el que más población perdió en el territorio bonaerense durante la década pasada, según los datos definitivos del Censo Nacional 2010.

El aludido informe destaca que este distrito perdió 697 habitantes, un 4,2 por ciento menos en relación con los datos que arrojó el censo de 2001, totalizando en la actualidad 15.826 personas.

Tras manifestar que la comuna estaba en conocimiento de la estadística del censo antes de conocerse oficialmente, el ex director municipal de Gobierno, Fabián Barda, admitió que la tendencia decreciente se viene dando desde los últimos cuatro censos, pero con la particularidad que los períodos intercensales marcan un crecimiento en la ciudad cabecera con notable decrecimiento de la zona rural.

“De todos modos, la novedad (del nuevo censo) es que por razones muy particulares y circunstanciales, poblaciones como San Román y El Perdido ha detenido el decrecimiento, mientras que fue notable el incremento en Marisol debido al impulso turístico de esa localidad balnearia”, explicó el actual concejal de la UCR.

Mencionó que dicho análisis no intenta mitigar los datos claros que ofrecen los últimos censos y admitió que no hay una sola causa para explicar la situación, pero sí un contexto que a comienza partir de los `80, profundizado con los `90 y reformulado después de la crisis del 2001, que ha sacado de la agenda política nacional y provincial a los pueblos del interior.

“La apuesta al efecto rebalse del crecimiento, sin distribución ni planificación sigue postergando el desarrollo de pueblos como Coronel Dorrego. Más allá de una presencia mayor del Estado después de la deserción en la década de 1990 en el denominado ‘modelo’, nuestros pueblos no aparecen”, reflexionó.

“Las contradicciones se aceleran porque lejos de revertirse situaciones que antes producían el arraigo, como por ejemplo la existencia de pequeños y medianos productores, hoy la concentración de la propiedad de la tierra es palpable y la presencia de gente con campo (cada vez menos) y no de gente de campo (que en otras épocas eran los más) detiene cualquier crecimiento. Y, fundamentalmente, porque los efectos del modelo tienen también un límite geográfico, destinando a poblaciones como la nuestra los aspectos residuales que no se acercan a la equidad si no a una nueva forma de dominación”, subrayó.

Consultado sobre las razones por las cuales otras poblaciones con parecidas características similares a las de Dorrego no perdió tanta población, Barda consideró que no es una situación tan determinante.

“Analizada globalmente, en la provincia hubo decrecimiento tanto en poblaciones grandes, como Vicente López; medianas, como Tres Arroyos y poblaciones pequeñas, como la nuestra tal el caso de Pellegrini, Coronel Pringles, General La Madrid, Puan y Salliqueló, entre otras”, destacó.

En relación con las acciones que pude generar el municipio para revertir la tendencia, el ex director de Gobierno consideró que la comuna debe consolidar su rol, no en el afán de ser el receptáculo de facultades delegadas por deserción de los otros niveles de estado, sino por asumir y profundizar su función como agente de desarrollo.

Por su parte, Carlos Prado, quien era presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, recordó que en muchas oportunidades expresó su preocupación por la tasa negativa de densidad poblacional.

Dijo que en 1976 Coronel Dorrego contaba con aproximadamente 24.200 habitantes, mencionó que en los últimos 10 años emigraron 700 habitantes y que en los últimos 35, lo hicieron alrededor 8 mil personas.

“Nuestro distrito figura en los tres primeros lugares con tasa negativa continua de crecimiento poblacional y probablemente las causas de la movilidad poblacional requieren un análisis más profundo con el objeto de identificar las causales del decrecimiento demográfico”, dijo.

“Las políticas neoliberales de 1976 al 2002 fueron desbastadoras para los pueblos del interior, produciendo, en primer lugar la desaparición del servicio de transporte ferroviario que comunicaba al conjunto de las pequeñas poblaciones rurales con la ciudad cabecera, generando el proceso de urbanización y un desplazamiento de la

población rural a la ciudad”, agregó.

Dijo que en ese mismo período, muchos productores vendieron sus tierras por la poca rentabilidad y la imposibilidad de equiparse con la nueva maquinaria, apareciendo en escena “los empresarios no productores que solo tienen interés productivo rentista y desarrollan sus redes económicas y sociales en otras ciudades más grandes”

Sin embargo, Prado también consideró que hubo errores en el plano político local que provocaron la merma poblacional, como el desprendimiento del balneario Monte Hermoso, que hoy cuenta con 6.500 habitantes y en los últimos 10 años creció un 55 por ciento su población, que vive esencialmente del turismo, la pesca y la construcción pública o privada como fuentes más genuinas productivas.

“Sin embargo, Dorrego cuenta con 582.000 hectáreas, 44 kilómetros de costa marítima, 2 ríos (Quequén Salado y Sauce Grande), lagunas, arroyos y la villa balnearia Marisol, que no se han potenciado para generar un despegue económico y social de la población”, aseveró.

“Este contraste nos lleva a la reflexión de que la política explicita o implícita del Estado municipal dorreguense, desde hace décadas es estratégicamente errónea y que, junto con la clase dominante local, han incidido de manera determinante en el no desarrollo estratégico de nuestro distrito.

“El Estado municipal como actor central en la promoción del desarrollo socio económico local y regional ¿está presente? ¿hay voluntad política o hay una visión enraizada en el no cambiar?”, se preguntó el ex edil de la oposición.

Para Prado, Dorrego necesita un plan de desarrollo económico, productivo, turístico, educativo sustentable y sostenible con la participación activa de todos los sectores comunitarios, y articulados con el estado nacional y provincial, con el fin de producir efectos directos o indirectos para que nuestra población tenga igualdad de oportunidades, en especial la franja etaria de 18 a 40 años.

Otras razones

El por entonces presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Coronel Dorrego (ACICD), Héctor Franceschini, admitió que los representantes de la entidad no se vieron sorprendidos por la difusión de los datos del censo 2010.

“Contamos con uno de los partidos más extensos en superficie pero no bien integrado en su interior, como es el caso de Oriente”, indicó.

Para el directivo, algunas de las causas fueron la desaparición del ferrocarril, el despoblamiento del campo, la pérdida de entidades bancarias y el cierre de importantes negocios.

“Hace falta una concientización para trabajar todos en conjunto, entidades y gobierno municipal; peticionar, previo estudio de un desarrollo de actividades sustentables. Consideramos que los estados provincial y nacional deben definir políticas para la reubicación de industrias fuera del Conurbano bonaerense en las poblaciones del interior de la Provincia”, dijo.

“Además, aquellos que buscan insertarse laboralmente emigran a otros centros poblados más desarrollados porque encuentra el trabajo que Dorrego no les ofrece”, completó Franceschini.

Mayor sangría en los ‘90

De acuerdo al censo del año pasado, la población en el distrito de Coronel Dorrego asciende a 15.808 personas, un 4,32 menos que en 2001. De todos modos, el éxodo fue más pronunciado en la década del 90, ya que entre 1991 y 2001 la disminución poblacional cayó en porcentaje 10,90 por ciento.

En pocas palabras

“Nadie quiere el achicamiento de la vida de su pueblo. Porque no es solamente la existencia de menor cantidad de gente si no que se ve alterada, disminuida y devaluada todos los aspectos de su vida comunitaria que van desde lo económico, lo cultural, lo político y lo educativo. Preocupa porque ninguna de las propuestas nacionales incluye el desarrollo de las pequeñas poblaciones” (Fabián Barda, ex director municipal de Gobierno).

“Desde hace décadas, la política explícita o implícita del Estado municipal dorreguense es estratégicamente errónea porque junto con la clase dominante local, han incidido de manera determinante en el no desarrollo estratégico de nuestro distrito” (Carlos Prado, ex concejal del Frente para la Victoria).