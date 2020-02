No será necesario ir al Hospital para obtener turnos en consultorios externos

Por Pablo Javier Marcó (*)

En diciembre pasado, Santiago Braguero asumió como director del Hospital Municipal Eva Perón de Coronel Dorrego en reemplazo de Mauro Sueldo. Fue uno de los cambios que hizo el intendente Raúl Reyes para afrontar su segundo período consecutivo al frente del Departamento Ejecutivo.

Acerca de su designación, Braguero respondió: “Fue muy charlado. Lo veníamos conversando (con Reyes) hace más de un año. Se fueron tratando los diferentes temas, cuál era la perspectiva para su próxima gestión y cuáles los cambios que quería plantear. A partir de eso, tomé la decisión de aceptar”.

En declaraciones al programa Ni más ni menos que el periodista César Mc Coubrey conduce todas las tardes por LA DORREGO, el funcionario sanitario destacó que el objetivo principal que se planteó es “agilizar la atención por guardia y por consultorio externo”.

“La idea es hacer algunos cambios dentro de lo posible, porque nos toca un tiempo presupuestario complicado por la situación que se vive en el país. Por esta razón, de acuerdo a las posibilidades, pretendemos generar pequeños cambios que, pienso, nos van a ayudar a que la gente tenga más accesibilidad a la atención de consultorio externo y una atención por guardia un poco más ágil”, dijo.

Aseguró que estos cambios “están en plena etapa de proceso”.

“Uno de ellos es que generamos un consultorio de atención de enfermería, que todavía no está funcionando porque estamos desarrollándolo, ya que primeramente tuvimos que buscar el espacio físico y adaptarlo porque, por ejemplo, necesita una rampa para discapacidad; además de equipamiento. Calculo que para marzo o, a más tardar abril, estará en pleno funcionamiento”, anticipó.

En segundo lugar, Braguero confirmó la digitalización de los accesos a los turnos de consultorio externo para que los vecinos puedan obtenerlos desde el teléfono o desde una computadora sin necesidad de ir al Hospital.

Informó que este proyecto se encuentra en etapa de cotización, porque la comuna pidió varios presupuestos.

“Hay diferentes sistemas informáticos, pero no todos se adaptan a las necesidades que tenemos en Coronel Dorrego”, aclaró.

Para el director del Hospital, esta variante fue pensada en beneficio de la gente.

Luego, respondió sobre el tema guardias, que históricamente ha generado voces a favor y en contra.

“Es una cuestión que en todos lados es tema de conversación. La atención médica es una relación muy interpersonal, en la cual, muchas veces, inciden factores que exceden lo profesional”, reflexionó.

“Más allá de eso, apuntamos a que no falle la parte profesional, razón por la cual vamos a buscar a la capacitación constante de los profesionales y para eso vamos a profundizar algo que se inició en la gestión anterior, como docencia e investigación para que tengan accesibilidad a cursos, formación permanente y actualizaciones”, añadió.

También se buscará, dijo, que los médicos estén en permanente contacto con el personal y con la gente.

“Aunque sé que, a veces es difícil, intento que las inquietudes que tenga la gente las acerque a esta dirección para conversarlas. Es preferible que lo charlen acá y no las comenten en las redes sociales porque no conduce a nada”, enfatizó.

“EL FOCO ESTÁ PUESTO EN EL MÁS NECESITADO”

En otro tramo de la entrevista, Braguero afirmó que “el Hospital es de la comunidad” y cualquiera se puede atender en el mismo. De todos modos, consideró que “cumple un rol social muy importante porque el foco siempre está en el más necesitado y desprotegido”.

“El paciente con obra social o recursos, tiene otras opciones. Si llega a la guardia y está llena de gente, o no le gustó como lo atendieron, se va a otro lado. Pero el paciente que no tiene obra social y no cuenta con recursos económicos, no tiene otra alternativa”, subrayó.

También aclaró que cuando el municipio contrata a determinados especialistas o prácticas, la prioridad absoluta la tiene el vecino que no tiene obra social. Y dio el ejemplo de los estudios de gastroenterología o las cirugías otorrinolaringológicas.

Por otra parte, el funcionario opinó que la gestión anterior fue “muy buena”, y definió como “excelente” al recurso humano con que cuenta el principal centro de salud del distrito, especialmente en el área de enfermería.

“Esto que hace que la calidad de atención del Hospital, más allá de quién esté a la cabeza como director, siempre será buena”, aseveró.

ALGO PERSONAL

Santiago Braguero nació en Bahía Blanca, pero cuando era muy chico se fue a vivir a La Plata con su familia. “Me siento más platense que bahiense”, aclaró. Estudio en la capital provincial, donde trabajó varios años. Hincha de Boca, el nuevo director del Hospital dorreguense es cirujano y por la inseguridad decidió radicarse en Las Heras (Santa Cruz), donde estuvo 8 años a cargo del servicio de cirugía en un hospital de alta complejidad. Su esposa es médica pediatra. Llegó a nuestra ciudad porque es amigo de Mauro Sueldo y éste le insistía para que viniera a vivir a Dorrego. “Llegué por un proyecto de familia. Tengo 3 hijas muy chiquitas y creo que Dorrego es un lugar ideal para que crezcan. La decisión fue acertada”, aseguró.

(*) Nota publicada en el semanario Ecos de mi ciudad. El audio de la entrevista radial, en la parte superior de este post.