El Concejo Deliberante pidió la creación de un centro para abordar consumos problemáticos en nuestro distrito

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires evaluar la creación de un centro de rehabilitación para la atención de personas con consumos problemáticos en el distrito.

La iniciativa surge a partir de una nota presentada por la vecina Silvia Brusa, en la que expresa la necesidad de contar con un espacio local de contención y tratamiento. El expediente fue analizado en el ámbito de la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento, que mantuvo reuniones con profesionales del Centro Provincial de Atención (CPA) y del servicio de salud mental del hospital municipal.

En los considerandos, el proyecto reconoce que Coronel Dorrego no cuenta con un centro específico para el alojamiento y tratamiento de personas con esta problemática. También menciona la existencia de dispositivos gratuitos a nivel provincial y nacional, coordinados por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y la Red Provincial de Salud Mental, que incluyen centros ambulatorios, casas de acompañamiento comunitario y comunidades terapéuticas.

Durante el tratamiento en el recinto, se destacó que la propuesta no se limita a la creación de un centro de día, sino que plantea la posibilidad de que el Ministerio de Salud, en conjunto con el municipio, defina el formato más adecuado según las características de la población y los datos disponibles. En ese sentido, se remarcó la importancia de contar con estadísticas y registros locales que permitan dimensionar la problemática.

El proyecto aprobado establece, en su artículo primero, la solicitud formal al Ministerio de Salud bonaerense para evaluar la implementación de un dispositivo de rehabilitación. En segundo término, se pide al Departamento Ejecutivo municipal que articule con la cartera provincial y aporte información relevante sobre la atención de pacientes en el sistema público local. Además, se dispone dar intervención a la delegación local del CPA.

Durante el debate, se subrayó que la iniciativa responde a una preocupación compartida por toda la comunidad y que busca generar herramientas institucionales para avanzar en soluciones sostenibles. Se planteó la necesidad de dispositivos que cumplan una función social específica y que puedan mantenerse en el tiempo.

También se hizo referencia a la situación de la salud mental a nivel general y a la necesidad de políticas públicas que permitan implementar de manera efectiva los lineamientos vigentes. En ese marco, se señaló la importancia de contar con presupuesto adecuado para sostener este tipo de abordajes.

La resolución apunta a impulsar gestiones concretas entre el municipio y la provincia, con el objetivo de avanzar en la creación de un espacio que brinde atención, contención y acompañamiento a personas con consumos problemáticos y a sus familias. (19-04-26).