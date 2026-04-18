Con emotivos pasajes, El Perdido celebró sus 125 años

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

Escenas de profunda emoción pudieron verse en la mañana de este sábado durante el acto en celebración del 125° aniversario de El Perdido. El mismo se desarrolló desde las 10 en la Plazoleta 19 de Abril, presidido por el intendente Juan Carlos Chalde, quien estuvo acompañado por otras autoridades, representantes de instituciones y abanderados, que prolijamente formados conformaron un bello semicírculo en torno a la plazoleta.

El brillante sol y el casi inexistente viento dieron el marco propicio para la realización del evento, al cual asistió numeroso público. El acto comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Palabras del delegado municipal

Alejandro D’Annunzio, delegado municipal en El Perdido, destacó al inicio que:

“Hoy no es un día más. Hoy nuestro pueblo cumple 125 años, y decirlo en voz alta emociona, porque no estamos solo celebrando el paso del tiempo, estamos celebrando la vida misma de esta comunidad que nos abraza, nos contiene y nos vio crecer. En estos 125 años hay historias que no están escritas en ningún libro, pero que viven en cada familia, en cada casa, en cada recuerdo. Están en las manos de quienes trabajaron esta tierra con esfuerzo y dignidad, en los sueños de quienes llegaron buscando un futuro y en el amor de quienes eligieron quedarse. Este pueblo es mucho más que un lugar en el mapa; es nuestra historia, nuestra identidad, es ese sentimiento difícil de explicar pero tan fácil de sentir: el de pertenecer”.

Más adelante, el funcionario expresó:

“Gracias a nuestros abuelos, que sembraron las bases con sacrificio; a nuestros padres, que continuaron el camino con trabajo y compromiso; y a nuestros jóvenes, que son la esperanza viva de que este pueblo siga creciendo sin perder su esencia. Este último año también ha sido de trabajo y avances; se han concretado obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, fortalecen nuestros espacios y demuestran que cuando hay compromiso, las cosas suceden. Cada mejora, cada proyecto, es un paso más en este camino de crecimiento que llevamos adelante entre todos. Hemos tenido la satisfacción de haber entregado ocho viviendas junto al señor intendente. Ese no fue solo un logro administrativo, fue ver cara a cara cómo cada familia abría la puerta de su primer hogar propio. Asimismo, estamos a un paso de entregar una vivienda construida con fondos municipales en terreno propio, que para esa familia también será un paso trascendental. Hoy invito a cada uno de ustedes a valorar lo que tenemos, a seguir construyendo un pueblo donde el respeto, la unión y el compromiso sean nuestra guía, donde cada vecino sienta orgullo de vivir aquí”.

Por último, D’Annunzio remarcó:

“Sigamos caminando juntos, con la mirada puesta en el futuro, pero sin olvidar nunca de dónde venimos”.

Palabras de Juan Chalde

El intendente Juan Chalde no ocultó su emoción, especialmente cuando al inicio de su alocución expresó:

“El sentido de pertenencia para con este pueblo es mucho más fuerte en este preciso momento que el cargo que eventualmente estoy ocupando. No vengo solamente a desearles feliz aniversario; vengo a festejarlo”.

Luego, el también contador evocó recuerdos de su infancia, cuando llegaba desde el campo en una Ford A junto a sus padres para realizar el habitual recorrido que incluía “la visita al doctor Archenti, las compras en Casa Agriello, en la sodería de los hermanos García, culminando el periplo en la carnicería de Álvarez”.

Más adelante, el jefe comunal enumeró diversas acciones que se llevan a cabo desde la comuna junto a vecinos e instituciones para mejorar la calidad de vida.

Finalmente, con énfasis, expresó:

“Hoy, reitero, estoy celebrando por lo que viví aquí, vistiendo la casaca de Progreso, con orgullo y con pasión. Y además estoy convencido de que esa es la clave para que las cosas perduren y se mantengan altivas: el orgullo y la pasión. ¡Feliz aniversario!”, finalizó.

Folklore y datos históricos

El acto continuó con la participación del Taller Municipal de Folclore “Lazos de Amistad”, dirigido por Ailén Montenegro. Integrantes del grupo bailaron la chacarera doble y la arunguita.

Posteriormente, el vecino de El Perdido Carlos Peciña brindó detalles sobre la historia de la localidad, comenzando con referencias a los dos nombres del lugar y aportando datos precisos. A su vez, destacó el trabajo realizado en su momento por el doctor Carlos Funes Derieul.

Entrega de reconocimientos

El intendente Chalde entregó reconocimientos a vecinos e instituciones que han sido y son parte fundamental de la historia de la comunidad de El Perdido.

En primer lugar, a Casa Balda, “por su destacada trayectoria comercial y su valioso aporte al desarrollo y crecimiento de la comunidad”, en testimonio de gratitud y reconocimiento a su compromiso y dedicación. El pergamino fue recibido por Mario Dumrauf, representante de la familia propietaria.

Posteriormente, fue el turno de la Escuela N°4. Allí, Juan Chalde entregó un pergamino a la directora Aldana Visani, que expresa:

“En su 125° aniversario, la Municipalidad de Coronel Dorrego y la comunidad de El Perdido reconocen a la Escuela N°4 General José de San Martín por su invaluable labor educativa y su permanente compromiso en la formación de generaciones de vecinos, en testimonio de gratitud y reconocimiento a su dedicación y servicio a la comunidad”.

Por último, Alicia Cabrera recibió un pergamino en nombre de su madre, Ema Eulalia de Cabrera. El texto destaca:

“En su 125° aniversario, la Municipalidad de Coronel Dorrego y la comunidad de El Perdido reconocen a doña Ema Eulalia de Cabrera por ser la vecina más antigua de la localidad, testimonio vivo de su historia, crecimiento y valores, en reconocimiento a su vida y su valiosa presencia en nuestra comunidad”.

Inauguración de una pérgola en el geriátrico

El acto tuvo su epílogo en el geriátrico que funciona en la Sala de Primeros Auxilios “Doctor Pedro Testani”. Allí se inauguró una coqueta pérgola para el disfrute de los residentes.

En la ocasión habló Luciana Álvarez, quien, cuando ocupaba una banca en el Concejo Deliberante, presentó el proyecto para su construcción.

También hubo presentes para las autoridades de salud por parte de la Comisión Amigos de la Sala de Primeros Auxilios y de la Cooperativa Eléctrica.

Ese fue el final de un muy emotivo encuentro desarrollado en El Perdido, donde autoridades comunales y vecinos se reunieron para celebrar. Fue un gran momento vivido intensamente por todos los asistentes. (18-04-26).