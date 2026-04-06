Tras un accidente, promueven medidas para mejorar la respuesta ante emergencias en el deporte local

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución orientado a fortalecer la seguridad en el ámbito deportivo local mediante la implementación de capacitaciones en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y actuación ante emergencias.

La iniciativa, presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical, surgió a partir de un hecho reciente ocurrido en una institución deportiva del distrito, donde una deportista sufrió una caída con un fuerte golpe en la cabeza.

Según se expuso durante el debate, la situación dejó en evidencia la falta de protocolos claros de actuación y la incertidumbre sobre cómo proceder en los primeros minutos posteriores al accidente, un momento clave para evitar consecuencias graves.

En los fundamentos del proyecto se destacó el rol central que cumplen los clubes y espacios deportivos como ámbitos de formación, contención e integración social, especialmente para niños y jóvenes. En ese marco, se subrayó la importancia de dotar a entrenadores, profesores e instructores de herramientas básicas que les permitan responder de manera rápida y eficaz ante emergencias.

La resolución solicita al Departamento Ejecutivo que, a través del área de Salud, organice instancias de capacitación destinadas a quienes desarrollan actividades deportivas en clubes, asociaciones y otras instituciones del distrito. Estas podrán adoptar distintas modalidades, como talleres o jornadas, y deberán incluir contenidos vinculados a primeros auxilios, RCP, atención de traumatismos, manejo de caídas, posibles fracturas, traumatismos de cráneo y situaciones de pérdida de conocimiento.

Asimismo, el proyecto prevé la elaboración de un protocolo de actuación ante emergencias deportivas que será puesto a disposición de las instituciones. Este deberá contemplar la evaluación inicial del accidentado, la activación del sistema de emergencias médicas, la comunicación con familiares y la aplicación de medidas de asistencia hasta la llegada de profesionales de la salud.

Durante el tratamiento, distintos concejales coincidieron en la relevancia de la propuesta, destacando que la prevención y la capacitación no representan un gasto sino una inversión en la vida y la seguridad de la comunidad. No obstante, también hubo planteos en torno a la necesidad de profundizar el análisis en comisión para abordar aspectos operativos.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada por mayoría, con siete votos a favor frente a cinco del bloque de Fuerza Patria que proponían su pase a comisión. (06-04-26).