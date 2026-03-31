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La tercera fecha del oficial de fútbol comenzará este miércoles y se completará el jueves

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La tercera fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa comenzará mañana miércoles 1 de abril, desde las 16, con el partido entre se jugará entre semana Esperanza y Atlético Monte Hermoso. Será en el polideportivo del balneario y estará en juego la copa aniversario de la vecina localidad.

El resto de la programación se disputará el jueves 2, con la novedad que habrá cambio de localía entre SUPA y Progreso, ya que el partido se disputará en El Perdido.

Estos son los cotejos: Alumni vs. Almaceneros, Divisorio vs. Ventana, Villa Rosa vs. Independiente CP, Pelota vs. Porteño, Progreso vs. SUPA, Suteryh vs. Independiente CD y San Martín vs. Ferroviario. (31-03-26).

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