El Municipio avanza en un acuerdo con la UBA para acercar propuestas universitarias

El municipio dorreguense avanza en la generación de nuevas oportunidades educativas a partir de un vínculo con una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. El objetivo es acercar propuestas universitarias de calidad a vecinos y vecinas de la región.

La iniciativa se concretó tras la visita del subsecretario de Diplomaturas y Capacitación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor Hernán Piotti López, quien fue recibido por el intendente Juan Carlos Chalde y la secretaria de Gobierno y Hacienda, Laura Dumrauf.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron la situación educativa actual y evaluaron la posibilidad de impulsar acciones conjuntas que permitan ampliar la oferta de formación en el distrito.

Como resultado de la reunión, se firmó una nota de manifestación de compromiso entre ambas instituciones. El acuerdo contempla el desarrollo de cursos de capacitación abiertos a la comunidad, el asesoramiento técnico en distintas áreas, la organización de actividades formativas conjuntas y la tramitación de un convenio marco con acuerdos específicos para incorporar nuevas propuestas académicas.

Además, se proyecta la futura implementación de diplomaturas orientadas a brindar herramientas prácticas en actividades, metodologías y nuevas tecnologías, con el objetivo de fortalecer tanto a estudiantes como a equipos de trabajo del ámbito municipal y regional. (19-03-26).