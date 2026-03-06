Un repaso random por nuestro archivo / 29-05-26: inesperada nevada en Dorrego, Monte, Tres Arroyos y las sierras

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 29 de mayo de 2007:Una inusual nevada, provocada por las bajas temperaturas registradas durante las últimas jornadas, cubrió la ciudad de Coronel Dorrego, la localidad de El Perdido y buena parte del sector rural de este distrito durante las primeras horas de la mañana de ayer. Además, el fenómeno climático se extendió a los distritos vecinos de Monte Hermoso y Tres Arroyos, y, como suele suceder, a la comarca serrana.

En la cabecera del distrito dorreguense, un manto blanco de al menos dos centímetros de espesor tiñó las calles y espacios verdes, y conformó un espectáculo que fue apreciado especialmente por los vecinos más madrugadores, ya que el fenómeno fue más intenso entre las 7 y las 7.20.

En los últimos años, algunas poblaciones de este distrito habían sido testigos de la caída de aguanieve. De hecho, la última vez que tuvo lugar un fenómeno similar al de ayer fue en 1999, cuando la nieve fue tan espesa que no pocos niños pudieron divertirse armando muñecos de nieve.

La caída de nieve de las últimas horas se notó especialmente en el Vivero Parque Municipal y en algunos barrios de la periferia, donde se acumuló visiblemente en espacios verdes, techos de viviendas y vehículos.

Más allá del atípico espectáculo visual, la nevada tendrá una positiva incidencia en los campos de la zona, según admitió el ingeniero agrónomo Mario Oscar Fernández.

“Este fenómeno es muy importante porque permite la penetración de humedad en el suelo luego de que el sol derrite los copos. De esta manera, no se produce pérdida de agua por escurrimiento y la humedad se va absorbiendo en forma paulatina”, indicó el profesional.

La lluvia caída ayer en nuestra ciudad totalizó 6 milímetros, mientras que la sensación térmica fue de -3ºC a las 5.

En Monte Hermoso, por otro lado, el fenómeno se hizo sentir con mayor intensidad alrededor de las 8, a tal punto que en algunos sectores los caminos de arena lucían un color más claro que el que tienen en las mejores jornadas de verano.

Las zonas más altas, que están más alejadas del mar, fueron las más beneficiadas, al igual que el camino sinuoso oeste y la ruta 78.

Los más memoriosos del balneario recordaron ayer que una nevada como la que tuvo lugar sólo registra antecedentes en la década del ’60 y a fines de los ’80.

En Tres Arroyos, en tanto, un chaparrón de nieve cayó sobre la ciudad en la mañana de ayer y acompañó el frío inicio de la primera jornada de la semana.

Según informó el Servicio Meteorológico, la nieve comenzó a caer alrededor de las 8.25 y lo hizo durante 20 minutos aproximadamente, aunque su cantidad resultó inapreciable.

Los copos, que alcanzaron a teñir levemente algunas plazas y baldíos, fueron extinguidos inmediatamente por una tenue lluvia que rozó el milímetro y acabó con el inédito paisaje.

El chaparrón de nieve fue producto del frente frío que proviene del sector sur desde el sábado y que se mantendrá posiblemente hasta el miércoles.

Al momento de la nevada, la temperatura había descendido hasta los 0,4ºC. La posterior precipitación elevó a 9,9 los milímetros acumulados desde la tarde de anteayer.

La última vez que nevó en Tres Arroyos también fue durante un chaparrón similar en junio de 2004.

En la víspera también se registró un fenómeno similar en Oriente, donde precipitaron algunos copos. Allí, los registros de lluvia marcaron 35 milímetros.

Algo más lejos de la zona de Coronel Dorrego y Tres Arroyos, las sierras del Sistema de Ventania aumentaron ayer su natural atractivo debido a la pequeña nevada que se desató entre el domingo (en horas de la tarde) y la mañana de ayer.

Las precipitaciones se dieron principalmente en Villa de la Ventana y en la zona del Abra de la Ventana y, si bien aún no se pueden divisar las cimas de los cerros a causa de un espeso velo de nubes que las cubren, desde la villa se pueden apreciar parcialmente grandes pinceladas blancas sobre los faldeos.

El fenómeno, que se viene repitiendo ininterrumpidamente desde hace ya 20 años en la zona de influencia de Sierra de la Ventana, sorprendió este año por la prontitud con que se desató sobre el cordón de la cara oriental del Sistema de Ventania.

El hecho fue presenciado por los numerosos turistas que se encontraban aquí el domingo pasado.

Debido a las bajísimas temperaturas registradas, el tramo de la ruta 76 comprendido entre el establecimiento Las Vertientes y el Abra de la Ventana se revistió de una peligrosa capa de hielo que provocó algunos despistes de autos, además de variados inconvenientes para los desprevenidos viajeros.

Como medida de prevención, Bomberos Voluntarios de Sierra y Villa de la Ventana se apostaron en el lugar. Se informó que se quedarán en el lugar hasta que se reviertan las condiciones. (06-03-26).