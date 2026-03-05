Un repaso random por nuestro archivo / 11-08-14: Dorrego se sumaba a la Ruta de la Miel

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 11 de agosto de 2014:

Productores apícolas de Coronel Dorrego se reunieron con la directora de Producción de la comuna, Anahí Dumrauf, para interiorizarse del proyecto turístico regional La Ruta de la Miel Pampeana, del que también participan los municipios de Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Suárez, La Madrid, Laprida y Saavedra.

“Les explicamos las características de esta iniciativa, que se encuentra en la etapa inicial de planificación, y los beneficios de asociarse e involucrarse en una ruta turística, como la difusión y promoción de la miel de Coronel Dorrego y del sudoeste en general, sumado a la difusión de los atractivos turísticos locales”, explicó.

Además, Julieta Colonnella, agente de Proyecto INTA, brindó su apoyo al trabajo en equipo y la unión de los municipios para potenciar el turismo. (05-03-26).