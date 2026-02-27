Favorables expectativas para el segundo remate anual de Civardi y Blanco

La ciudad

Este sábado 28, desde las 11, La Sociedad Rural de Coronel Dorrego será sede del segundo remate del año organizado las firmas de Daniel Civardi y Daniel Blanco.

“Como cada remate, nos encontramos en un momento muy especial, con buenos valores y tendremos a disposición 1700 cabezas”, destacó Civardi a LU 24.

“Contamos con un buen lote de gordos, novillos, vaquillonas de Invernada, terneros y terneras, además de un buen lote de vacas con garantía de preñez”, anticipó.

“Esperamos vivir un lindo día de fiesta, con almuerzo incluido en la Peña Nativista”, dijo.

“Dia a día, vemos que los compradores se interesan más en comprar, y atravesamos un momento único con grandes oportunidades de importación”, explicó.

“Siempre conseguimos a quién venderle y cada martillero, con cada lote tiene entre 4 y 5 interesados levantando su mano”, aclaró.

“Nuestra consignataria tiene un gran equipo de trabajo que siempre dan lo mejor de sí logrando excelentes resultados”, ponderó.

“En 4 años ambas consignatarias vendieron 60 mil cabezas, algo sumamente impensado al principio”, concluyó. (27-02-26).

