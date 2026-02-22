Deportes

Sigue abierta la preinscripción para becas deportivas amateur en el distrito

Sigue abierto el período de preinscripción para el Programa Municipal de Becas Deportivas Amateur. La iniciativa busca acompañar a los deportistas locales que representan al distrito en competencias regionales, provinciales, nacionales e internacionales.

El programa está destinado a jóvenes y adultos que participan activamente en distintas disciplinas deportivas. Su objetivo es ofrecer un respaldo económico que facilite la continuidad en la práctica deportiva, evitando que las dificultades económicas interfieran en su desarrollo.

La preinscripción se realiza de manera online entre el 10 y el 27 de febrero. La entrega de la documentación requerida se efectuará de forma presencial del 2 al 6 de marzo, conforme a las bases del programa, disponibles en la Dirección de Deportes del municipio.

Por otro lado, la Municipalidad recordó que continúa abierta la inscripción para Residencias Universitarias en Bahía Blanca. Los interesados pueden registrarse hasta el 28 de febrero a través del sitio http://bit.ly/BecasUNS
y consultar detalles en @bienestaruns. Las consultas también se pueden realizar en las oficinas de Cultura o Juventud del municipio. (22-02-26).

