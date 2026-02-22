Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Match Point (2006)

Match Point, pelicula dirigida por Woody Allen, recibió críticas mayoritariamente positivas al momento de su estreno. La película obtuvo una calificación de 77 % en Rotten Tomatoes y un puntaje de 72/100 en Metacritic, lo que indica reseñas “generalmente favorables” de parte de críticos profesionales.

Los críticos destacaron su guion tautamente construido como un thriller filosófico sobre clase social, infidelidad y suerte, y lo consideraron uno de los trabajos más agudos de Allen en años. La película fue elogiada por su tensión dramática y su estilo urbano, con varios críticos señalando que supera las expectativas al combinar elementos de cine noir con una narrativa psicológica atrapante.

Reseñas positivas también resaltaron las actuaciones del elenco: la actuación de Scarlett Johansson fue valorada por aportar una presencia intensa y emocional, mientras que Jonathan Rhys Meyers y Matthew Goode recibieron comentarios favorables por sus interpretaciones matizadas que realzan la complejidad moral de sus personajes. El trabajo de reparto en general fue considerado natural y convincente, contribuyendo a que el público se sumerja en la historia y en las tensiones internas de los personajes.

Además, la película fue incluida en diversas listas de “mejores del año” por su enfoque más serio y contenido oscuro, y fue considerada por algunos críticos como uno de los puntos altos de Allen después de varias películas menos bien recibidas.

Se puede ver en Prime Video. (22-02-26).