Fuerte choque entre un auto y un camión en la Ruta 3

Un fuerte choque entre un camión y un auto se registró anoche en la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 773, en el partido de Villarino. Pese a la violencia del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.

Tal como informó el portal Infoluro (Zeta FM 94.9), el hecho se registró alrededor de las 22 cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron un camión Mercedes Benz y un Volkswagen Gol Trend. Al volante del rodado de mayor porte se encontraba un hombre de 46 años, mientras que el auto era conducido por una mujer de 32.

Tras el impacto, ambos fueron asistidos y trasladados al Hospital Municipal de Bahía Blanca para una evaluación preventiva. En el centro de salud los estudios confirmaron que ninguno presentaba lesiones, por lo que se encontraban fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial. Las actuaciones continúan para establecer cómo se produjo la colisión en ese tramo de la ruta. (La Brújula 24). (15-02-26).

La Dorrego

