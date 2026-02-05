Un repaso random por nuestro archivo / 24 de abril de 2009: inauguraban la Fiesta del Olivo

Así lo informó LA DORREGO el 24 de abril de 2009:

Con la presencia del ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, quedó habilitada oficialmente ayer la planta de aceite de la finca Rumaroli, actividad que marcó el inicio de la primera edición de la Fiesta del Olivo, organizada por el municipio.

Tras el simbólico corte de cintas, el propietario de la firma Rumaroli, Rubén Diez, no ocultó su satisfacción y orgullo por estar al frente de un proyecto que cuenta con 80 hectáreas y 20 mil plantas, ubicado en la intersección de las rutas 3 y 72, a 5 kilómetros de la localidad cabecera.

“No me voy a extender más que lo necesario, sino que simplemente deseo que este emprendimiento sea beneficioso para el municipio y la comunidad”, señaló.

“Esperemos que Rumaroli constituya un ante y un después en la olivicultora de esta región, pero no por lo que pueda hacer yo, sino por la ubicación estratégica que tiene este lugar”, añadió Diez, quien no dudó en destacar que esta actividad se transformará en los próximos años en la segunda opción económica del partido dorreguense.

Posteriormente, el intendente municipal Fabián Zorzano manifestó que la Fiesta del Olivo nació con el objetivo de darle impulso a una alternativa que diversifique la producción y permita el crecimiento del distrito.

“Esta es una finca modelo, a cargo de una persona que hace algunos años se decidió a hacer una inversión económica muy importante; el Estado va a apoyar esta y otras iniciativas, pero este tipo de comunidades también necesitan del esfuerzo y el empuje del ámbito privado”, subrayó.

También participaron del acto de la víspera el diputado provincial Marcelo Feliú, el presidente del Concejo Deliberante dorreguense, Juan Carlos Chalde; la titular del Consejo Escolar, Irene De Inés, entre otras autoridades. (05-02-26).