(Entrevista en LA DORREGO) Alejandra Yezzi destacó el valor la riqueza natural de nuestro distrito

La bióloga dorreguense Alejandra Yezzi realizó un balance muy positivo de la primera visita guiada a la Reserva Natural Municipal Dunas de la Pampa Austral, llevada a cabo a mediados de enero. La actividad convocó a más de cuarenta personas, entre vecinos de Coronel Dorrego, habitantes de Marisol y turistas que se encontraban veraneando en la zona. Dijo por LA DORREGO que si bien la caminata debió interrumpirse por una lluvia imprevista, la experiencia fue ampliamente gratificante y dejó a los participantes con ganas de continuar explorando el área.

Yezzi destacó que la reserva, ubicada a unos 27–29 kilómetros de Marisol, pasando el arroyo Los Gauchos en el cuartel Gil, protege una extensa franja de costa del distrito, más cercana al Sauce Grande que al río Quequén Salado. Añadió que el acceso actual es únicamente por playa, con vehículos adaptados, y durante la visita se procuró generar el menor impacto ambiental posible. Luego, remarcó que el objetivo principal de estas actividades es acercar la reserva a la comunidad, bajo la premisa de que “no se puede cuidar lo que no se conoce”.

Entre los aspectos que más sorprendieron a los participantes se encuentra la enorme extensión y el excelente estado de conservación de la playa, con amplios cordones de dunas y vegetación nativa. Yezzi explicó que una playa extensa es sinónimo de salud ambiental, a diferencia de aquellas playas urbanizadas y erosionadas. También puso en valor la diversidad de flora y fauna nativa, resaltando especialmente el rol de las plantas costeras, protagonistas permanentes del ecosistema, y advirtió sobre el impacto negativo de especies exóticas e invasoras como pinos y acacias.

En cuanto a las actividades futuras, Yezzi anunció la propuesta “Secretos del Estuario”, que se realizará este viernes 6, a las 10 de la mañana, en Marisol. La salida es gratuita, sin cupo, con punto de encuentro en la Oficina de Turismo, e incluirá una caminata por el estuario del río Quequén Salado y senderos de dunas. El estuario, considerado un humedal costero, se caracteriza por la mezcla de aguas dulces y saladas, lo que genera condiciones ideales para una gran diversidad de aves, muchas de ellas migratorias.

Finalmente, la bióloga informó que se encuentra en la etapa final el Plan de Manejo del Paisaje Protegido del río Quequén Salado, un trabajo coordinado junto a la especialista Ana Levy y con participación comunitaria. El documento, que se prevé presentar a fines de marzo, será una herramienta clave para armonizar el uso humano con la conservación ambiental en una de las áreas naturales más valiosas del partido de Coronel Dorrego.

05-02-26