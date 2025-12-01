Anuncian encuentros de boxeo y vóley para esta semana en el polideportivo municipal

La Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Dorrego anunció para este viernes 5 de diciembre, a partir de las 20 horas, en el polideportivo municipal, un encuentro de escuelas de boxeo.

Antes, a las 18, tendrá lugar el pesaje y control de presión arterial de los participantes, que será realizado por una enfermera a cargo de la organización. Se informó que esta instancia es fundamental para asegurar que los boxeadores estén en condiciones para participar en las exhibiciones, las cuales iniciarán una vez que se haya dado el visto bueno por parte del personal médico.

El evento contará con presentaciones y cruces amistosos entre las distintas escuelas de boxeo convocadas, en una jornada pensada para promover la disciplina y fortalecer su desarrollo en la comunidad.

Al finalizar las exhibiciones, cada deportista recibirá una medalla de reconocimiento por su participación, como una forma de valorar su compromiso y dedicación. Posteriormente, se llevará a cabo una cena de camaradería entre las delegaciones participantes, promoviendo la integración y el espíritu deportivo entre los diferentes clubes de la región.

Por otro lado, el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 17,3O, también en el polideportivo, se concretará el cierre del ciclo de actividades de vóley que se desarrollan durante el año en el municipio. Participarán equipos del Centro de Educación Física (CEF) N.º 153, que compartirán partidos con las categorías menores y mayores locales.

La jornada estará enfocada en la integración de los grupos, el intercambio de experiencias y el festejo por el crecimiento que ha tenido el vóley en la comunidad durante todo el año. (01-12-25).