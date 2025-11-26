Qué temas serán tratados este miércoles en el Concejo Deliberante
Hoy miércoles 26, a las 19, se realizará la 778º sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Será emisión de LA DORREGO.
Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1109 – 777º Sesión Ordinaria.
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 21 promulgación de la Ordenanzas Nº: 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765 y 4766/25.
4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.1.1.- Expte. Nº 0253/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza Creando Circuito Histórico Autoguiado.
4.1.2.- Expte. Nº 0249/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aprobado designación para el cargo de Juez de faltas Municipal. DICTÁMEN DE MAYORÍA y MINORÍA
4.2.- INTERPRETACIÓN, PETICIÒN Y REGLAMENTO. PRESUP. Y HACIENDA:
4.2.1.- Expte. Nº 0197/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando donación de vehículo municipal al Coronel Dorrego Automóvil Club.
4.3.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAM., OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.3.1.- Expte. Nº 0108/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando reparación de camino a Marisol.
4.3.2.- Expte. Nº 0152/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cámaras de seguridad en Cementerio Municipal.
4.3.3.- Expte. Nº 0177/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cámaras de seguridad en Plaza 9 de Julio.
4.3.4.- Expte. Nº 0233/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando iluminación en cartel de bienvenida en acceso a Oriente.
4.4.- INT. PET. Y REGLAM., OBRAS Y SERV. PÚBL., CULTURA Y EDUCACIÓN:
4.4.1.- Expte. Nº 0214/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza implementando programa educativo para ciclistas.
4.4.2.- Expte. Nº 0176/25 – HCD: Proyecto de Decreto disponiendo pase al Archivo.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0261/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aceptando donación del Grupo Americano S.R.L. – Equipamiento Sala de Oncología.
5.1.2.- Expte. Nº 0266/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando firma de convenio de cooperación educativa con Centro de Formación Profesional MÁS VIDA.
5.1.3.- Expte. Nº 0267/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Dotación de Personal Ejercicio 2025.
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0264/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza estableciendo espacio para práctica de Wind y Kite Surf en Balneario Marisol.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0262/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza reglamentando cocción de alimentos en fiestas populares.
5.3.2.- Expte. Nº 0263/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando actualización de Web Municipal ref. a información turística.
5.3.3.- Expte. Nº 0265/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando obras de infraestructura en Barrio Cáritas.
6.- SESIONES DE PRORROGA:
6.1.- Corresponde fijar (Art. 16 del Reglamento Interno). (26-22-25).