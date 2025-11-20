Comienza este viernes la Fiesta de la Cerveza Artesanal

Comenzará este viernes 21 la Fiesta de la Cerveza Artesanal, que tendrá lugar en el vivero parque municipal con el lema “La fiesta está acá”.

Para las 19 está prevista la inauguración. Luego, habrá espectáculos municipales. A las 21, se presentará La Coneja Negra. También se presentarán Buenavibra, a las 22.30, y el cierre quedará en manos del DJ Lea Roth, desde las 23,30.

Mañana sábado 22, a las 20, subirán al escenario Leo Abdala. Luego, RetroTrío, a las 21, y Tokdiscos a las 22.30. El cierre estará a cargo del DJ Bebu a las 23.30.

La celebración sumará, además, espacios que ponen en valor la producción cervecera del distrito.

Ese mismo sábado, desde las 16.30, en Maltería MCD se realizará una visita guiada con degustación acompañada de ahumados.

También habrá un recorrido por Cervecería Continental con el objetivo que el público interesado conozca los procesos y métodos de elaboración que distinguen a la producción local. (20-11-25).