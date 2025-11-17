El intendente Chalde recibió a representantes de Dorreguenses Unidos

El intendente Juan Chalde recibió este lunes en su despacho a integrantes de Dorreguenses Unidos, quienes plantearon la necesidad de contar con un lugar físico para desarrollar sus actividades que sea propio y, de esa manera, no tener que soportar el costo de un alquiler y, además, tener mayor espacio de labor.

Durante el encuentro, según destacó el Ejecutivo, fueron se hizo un resumen de las actividades que esa Asociación Civil realiza en beneficio de la comunidad dorreguense.

“El intendente remarcó el espíritu solidario de los habitantes del distrito que se pone de manifiesto en diferentes circunstancias”, completó. (17-11-25).