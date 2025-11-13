Se realizará en nuestra ciudad la “Caminata para no callar”

El área de Género y Diversidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Coronel Dorrego, invita a participar de la actividad “Caminata para no callar”, organizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La propuesta, impulsada por la Mesa Intersectorial de Género, se desarrollará el martes 25 de noviembre a partir de las 19, con punto de encuentro en el ingreso al Parque de la Democracia, desde donde se iniciará una caminata hacia la plaza central.

Al cierre de la jornada, se compartirá una actividad artística a cargo de la profesora Patricia Alvarez.

La organización invitan “a la reflexión colectiva sobre la importancia de erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres y diversidades”.

Desde la Mesa Local se convoca a toda la comunidad a participar y acompañar la caminata portando un detalle violeta, color que simboliza la lucha contra la violencia de género.

“Desde el Municipio de Coronel Dorrego se reafirma el compromiso con la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. En este sentido, se promueven de manera permanente acciones de concientización, prevención y acompañamiento, convencidos de que solo a través del trabajo conjunto y la participación de toda la comunidad es posible erradicar la violencia de género en todas sus formas”, destacó el Ejecutivo local en un comunicado. (13-11-25).