El intendente Chalde entregó un vehículo para el traslado de profesionales de la salud

El intendente Juan Carlos Chalde entregó este martes al director de Salud, Santiago Braghero, un vehículo 0 km destinado al traslado de profesionales hacia las distintas localidades del distrito.

Se trata de una camioneta Volkswagen Saveiro, cabina extendida, adquirida con fondos propios del Municipio, por un monto de treinta y un millones cien mil pesos.

“El esfuerzo económico realizado tiene como objetivo continuar mejorando y facilitando el traslado de médicos especialistas a las localidades, garantizando así una mejor atención en las unidades sanitarias de todo el distrito”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.

Añadió que el programa de médicos especialistas itinerantes permitió dar respuesta a una necesidad de los dorreguenses que residen en las distintas localidades, evitando que deban trasladarse hasta la ciudad cabecera para acceder a especialidades como pediatría, psicología y clínica médica, entre otras.

“La salud de todos los dorreguenses merecía esta inversión, que es una alegría para todos y un paso más en nuestro proyecto de salud de mayor calidad para el distrito”, expresó Chalde. (11-11-25).