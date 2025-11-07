La senadora Neumann impulsa la regularización del histórico barrio Villa Caballero de Monte Hermoso

La senadora provincial Nerina Neumann Losada presentó en el Senado bonaerense un proyecto de Ley para declarar de interés social y urbano la regularización dominial y la integración socio-urbana del barrio “Villa Caballero” de Monte Hermoso. “Es un barrio con historia, con vecinos que construyeron comunidad mucho antes de que existieran las normas urbanísticas actuales. Esta ley viene a reparar una deuda del Estado con ellos”, expresó en los fundamentos de su iniciativa la legisladora.

En el mismo sentido, Neumann explicó que “el proyecto se elaboró tras visitar el barrio y dialogar con los vecinos, junto a los concejales de Primero Monte Hermoso, Brian Orellano y Carolina Bertazzo”, quienes desde el Concejo Deliberante vienen impulsando el mismo reclamo a nivel local.

El texto de la iniciativa tomó como base documentación histórica y técnica provincial y municipal —planos de Geodesia de 1977 y 1980, convenios municipales de 1982 y actas vecinales de los años 80— que acreditan que el sector se encuentra sobre tierras fiscales provinciales y que desde hace décadas cuenta con servicios y organización comunitaria.

“Este proyecto fue construido junto a quienes viven allí y conocen de primera mano el esfuerzo de sus familias. Buscamos transformar ese esfuerzo en derechos y en certezas para el futuro”, agregó la senadora.

El proyecto de ley propone, además, eximir al barrio de las restricciones del artículo 142 del Código de Aguas, al tratarse de un asentamiento preexistente y consolidado que no afecta la franja costera ni el dominio público.

Finalmente, Neumann destacó que “regularizar Villa Caballero significa también ordenar y proyectar el crecimiento de Monte Hermoso con una mirada inclusiva, donde la historia y el arraigo sean parte del futuro urbano de la ciudad”. (07-11-25).