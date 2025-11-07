(Con audio) Conflicto vecinal por una vivienda supuestamente usurpada en el Barrio Esperanza de Monte Hermoso: una persona resultó herida

El secretario municipal de Seguridad de Monte Hermoso, Fernando Vera, confirmó que la Policía y la Fiscalía local trabajan en una causa iniciada de oficio tras un violento episodio ocurrido en el Barrio Esperanza. El hecho se habría originado por un conflicto en torno a una vivienda presuntamente usurpada.

Según detalló el funcionario, los llamados al 911 alertaron sobre “una confrontación, una pelea”. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró una situación tensa entre vecinos y los ocupantes del inmueble. “En principio, sería una casa que estaba usurpada y que los vecinos quisieron sacar a esa gente”, explicó Vera en el programa radial De sol a sol, que se emite por Fm Monte.

Producto de la confrontación, una persona fue hospitalizada por los golpes recibidos, aunque se encuentra fuera de peligro. “Tuvo lesiones menores”, señaló Vera, quien además destacó que “no hubo ningún herido de arma de fuego”.

El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, donde se observa a varias personas arrojando piedras contra la vivienda. “Ese video corresponde al lugar donde verdaderamente ocurrió el conflicto”, confirmó el funcionario, aunque pidió cautela: “Los detalles forman parte de una investigación que continúa”.

Aclaró que los presuntos usurpadores no serían de Monte Hermoso: “Por lo menos los primeros testimonios indican que no es gente de acá”. También desmintió versiones que hablaban de un fallecido: “Estamos lejos de ese tipo de situación”.

Hasta el momento no hay personas aprehendidas, aunque la Fiscalía analiza videos y testimonios para determinar responsabilidades. “La situación procesal la dispondrá la fiscalía una vez que quede en claro la participación de cada uno”, dijo.

Vera aseguró que el Municipio sigue de cerca el caso y que ya mantuvo una reunión con el intendente Hernán Arranz. “Esto amerita una observación en particular”, sostuvo. Finalmente, llamó a preservar la tranquilidad en la comunidad: “Acá nos conocemos la gran mayoría. Es una comunidad dentro de todo tranquila, y lo que uno pretende permanentemente es que no vuelva a suceder algo así”.

