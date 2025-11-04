Licitarán el transporte público entre Oriente y Dorrego

En la sesión desarrollada en Oriente, el Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a licitar la adjudicación en concesión del servicio de transporte público de pasajeros entre esa localidad y Coronel Dorrego.

Según se argumentó, esta medida busca establecer una vía permanente de comunicación y traslado, garantizando un transporte periódico y accesible para los vecinos.

La necesidad de este servicio se fundamenta en la conveniencia de ofrecer a la comunidad una opción de transporte que conecte de manera eficiente la ciudad cabecera con la localidad de Oriente. De acuerdo con los artículos 190º y 191º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como los artículos 53 y 230º a 239º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es responsabilidad del Departamento Deliberativo autorizar la prestación de servicios públicos.

El servicio operará sin escalas entre ambas localidades.

Además, se establece que el Departamento Ejecutivo determinará el lugar, fecha y hora de la apertura de las propuestas. El valor del pliego de bases y condiciones se fijó en $30.590,03, conforme a lo estipulado en la Ordenanza General Impositiva. (02-11-25).