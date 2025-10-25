La Región

Se recibió a los 82 años de licenciado en Turismo y se convirtió en el egresado más longevo de la Universidad Nacional del Sur

Hugo Simoni nació en Mendoza y se fue a los 17 años para estudiar en San Juan, donde se recibió de ingeniero químico, profesión a la que se dedicó durante cinco décadas en Bahía Blanca. Hoy recibió su diploma de Licenciado.

Sus cuatro hijos en Bahía, todos universitarios (dos de ellos graduados de la UNS). Tiene ocho nietos, de los cuales una se graduó de médica y otro estudia Ingeniería, también en la UNS, por lo que abuelo y nietos fueron universitarios al mismo tiempo.

Entre sus actividades profesionales, participó en la apertura de la primera planta del Polo Petroquímico local; fue Gerente de Petroquímica Bahía Blanca, Dow Chemical y Profertil, y titular de la Asociación Industrial Química de Bahía Blanca.

Ya jubilado, en 2016, a los 73 años, se anotó en la Licenciatura en Turismo en la UNS. “Había viajado y conocido muchos lugares por trabajo, pero quería saber más del mundo”, dijo, al explicar las razones por las que volvió a ser universitario. (Fuente: Apepe). (25-10-25).

