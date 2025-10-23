(Entrevista en LA DORREGO) Realizarán este viernes en El Perdido una jornada de difusión de Turismo Rural

El Concejo Deliberante declaró de interés municipal la jornada denominada “La potencialidad del turismo rural en El Perdido y alrededores”, que se realizará mañana viernes 24 de octubre, a las 19,30, en el Centro Cultural La Casona de dicha localidad.

La actividad está dirigida a todo público.

El Concejo destacó que, en este encuentro, se disertará sobre el turismo rural y sus beneficios en la comunidad local, así como se presentará la experiencia asociativa “La Flor del Perdido”.

Agregó que el grupo de turismo rural y comunitario “La Flor del Perdido” está integrado por establecimientos y emprendedores, bajo la coordinación de una técnica perteneciente al “Programa Desarrollo Rural Bonaerense”, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

“La propuesta turística de dicho grupo ofrece experiencias de contacto autentico con la vida rural y la naturaleza, las tradiciones, la riqueza cultural de los pueblos y sus corrientes inmigratorias, la gastronomía típica, entre otras”, menciona otro de los considerandos.

También se resaltó la importancia de “dar a conocer esta nueva actividad en la comunidad local, como en el distrito y la región”, como también la necesidad que, desde el Estado, “se impulsen y acompañen las actividades e iniciativas del sector privado”.

LA DORREGO habló con Carlos Peciña, vecino de El Perdido y uno de los impulsores del turismo rural en el distrito.

