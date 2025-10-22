El Hospital Municipal advierte sobre estafa telefónica

El Hospital Municipal María Eva Duarte de nuestra ciudad emitió un comunicado para advertir a la población sobre posibles intentos de estafa telefónica.

Desde la dirección del centro de salud se informó que varios ciudadanos están recibiendo llamados fraudulentos, algunos de ellos, incluso utilizando, el logo del Hospital de Coronel Dorrego y relacionándolos con temas de vacunación. El Hospital enfatizó que estos llamados son apócrifos y se tratan de un intento de estafa.

Para seguridad de la comunidad, el Hospital Municipal confirmó cuáles son los únicos números habilitados para realizar llamadas salientes desde la institución. Dichos números son: 02921-452312. 02921-450131 y 02921-450187. (22-10-25).