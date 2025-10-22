La ciudad

El Hospital Municipal advierte sobre estafa telefónica

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

El Hospital Municipal María Eva Duarte de nuestra ciudad emitió un comunicado para advertir a la población sobre posibles intentos de estafa telefónica.

Desde la dirección del centro de salud se informó que varios ciudadanos están recibiendo llamados fraudulentos, algunos de ellos, incluso utilizando, el logo del Hospital de Coronel Dorrego y relacionándolos con temas de vacunación. El Hospital enfatizó que estos llamados son apócrifos y se tratan de un intento de estafa.

Para seguridad de la comunidad, el Hospital Municipal confirmó cuáles son los únicos números habilitados para realizar llamadas salientes desde la institución. Dichos números son: 02921-452312. 02921-450131 y 02921-450187. (22-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto para facilitar el acceso a la vivienda para bomberos voluntarios del distrito

Este viernes se realizará un picnic ambiental comunitario en la plaza central

La Municipalidad firmó un convenio con la Escuela Técnica y entregó computadoras

Personal municipal se capacitó sobre la Ley Micaela

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior