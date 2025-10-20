Viento y tormentas: doble alerta amarilla para nuestra región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta amarillo por vientos y tormentas para gran parte del Sudoeste Bonaerense que, en principio, se va a extender hasta la medianoche del martes.

En ambos casos, el área afectada comprende los distritos de Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego y el oeste de Patagones. También se incluye al este de la provincia de La Pampa.

Según se indicó, el alerta por viento, se extiende hasta los primeros minutos de mañana.

Hasta esos momentos, se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Además, para gran parte de la jornada del martes se informa de un alerta amarillo por tormentas, que se extendería entre el mediodía y la medianoche.

En este marco, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

“Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h -se indicó desde el SMN-. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Además, se explica que el jueves volverían a darse fuertes lluvias en nuestra región, con acumulados que superarían a los del martes.

Por ello, se recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre, y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

También se pide, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo, e informarse por las autoridades. (21-10-25).