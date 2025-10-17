Este lunes la Municipalidad cerrará a las 12,30 por capacitación del personal sobre Ley Micaela

La Dirección de Gobierno de la comuna informó que el venidero lunes 20 cerrará la atención al público a partir de las 12:30 y la caja para cobranzas cerrará 11:30; en tanto la oficina de Marcas y Señales que funciona en el edificio de la Sociedad Rural, cerrará a las 12. Esto se debe a que el personal realizará una capacitación sobre Ley Micaela.

La Ley Micaela (Ley 27499) es una capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado argentino (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Busca dotar a los funcionarios públicos de herramientas para identificar y erradicar las desigualdades de género, transformar prácticas y garantizar derechos. Lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en 2017, y fue promulgada en enero de 2019.

Objetivos principales

*Capacitar a todos los agentes y autoridades del Estado en perspectiva de género.

*Promover la comprensión y deconstrucción de estereotipos de género y roles sociales.

*Generar prácticas más igualitarias y libres de violencia de género en el ámbito de la administración pública.

*Ayudar en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

Ámbito de aplicación

*Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todos sus niveles y jerarquías.

*Ámbito nacional, provincial y municipal: La ley invitó a las provincias y municipios a adherirse, y todas lo han hecho, al igual que el resto de las instituciones públicas. (17-10-25).