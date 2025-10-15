Fueron presentadas cinco ofertas por los terrenos de El Perdido

En la mañana de este miércoles, y bajo la presidencia del intendente Juan Chalde, se llevó a cabo el acto de apertura de la Licitación Pública 6/2025 para la enajenación de dos terrenos ubicados en la localidad de El Perdido. Acompañaron al intendente el delegado comunal Alejandro D´Annunzio y otros funcionarios municipales.

El proceso de licitación atrajo un total de cinco propuestas, distribuidas de la siguiente manera:

Terreno 1: Circ. IX Secc D Mza 1 Parcela 7 Part. 2.127

Se recibieron dos ofertas:

$ 4.300.000 (cuatro millones trescientos mil pesos).

$ 6.000.000 (seis millones de pesos).

Terreno 2: Circ. IX Secc D Mza 1 Parcela 8 Part. 24.504

Se presentaron tres ofertas:

$ 5.001.150 (cinco millones un mil ciento cincuenta pesos).

$ 6.660.000 (seis millones seiscientos sesenta mil pesos).

$ 4.600.000 (cuatro millones seiscientos mil pesos).

El Jefe de Compras, Lucio Zarzoso, informó que la firma de los respectivos Boletos de Compraventa con los oferentes ganadores se concretará dentro de los próximos cinco días hábiles. (15-10-25).