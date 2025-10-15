Realizarán el cerco perimetral en la morgue municipal y avanzan obras en Marisol

El secretario municipal de Ambiente Obras y Servicios Públicos de la comuna, Ramiro Zarzoso, confirmó que en breve comenzarán los trabajos de construcción de un cerco perimetral en la morgue municipal ubicada en el predio del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón de nuestra ciudad.

De esta manera, el gobierno local cumplirá con pedido del Concejo Deliberante, que oportunamente aprobó una resolución del bloque de Unión por la Patria.

Zarzoso mencionó que se realizarán labores de mejoras edilicias entre las que se destacan reparación de aberturas, arreglo de mampostería y pintura.

Avanzan obrasen Marisol

El funcionario explicó también que a buen ritmo avanzan los trabajos de ampliación de la Unidad Sanitaria de Marisol donde se está erigiendo una sala de emergencias que posibilitará una mejor atención ante situaciones imprevistas en la guardia.

Por otra parte, el secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos destacó que continúan cumpliendo los plazos previstos la obra de construcción de la torre para el tanque de agua corriente de red en Marisol. También informó que está en marcha las diferentes acciones administrativas para comenzar con la reparación y puesta en valor del Anfiteatro ubicado en la Plaza David Mathov de la villa balnearia.

Además, se iniciaron los contactos entre la comuna y la Cooperativa de Servicios de Oriente para realizar el recambio del cableado y luminarias a Led en las 20 columnas de alumbrado existentes en la rambla de Marisol, que no solamente otorgará mayor luminosidad sino que aportará a la seguridad del lugar. (15-10-25).