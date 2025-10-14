Estos son los proyectos del Concejo Deliberante Estudiantil, que sesionará este miércoles
Mañana miércoles 15, a las 9, sesionará el Concejo Deliberante Estudiantil.
Este es el orden del día:
1.- BLOQUE DE LA E.E.S.N°1 de ORIENTE.:
11-Expre. N 0018/25 CDE: Proyecto de Resolución solicitando instalación de bebederos y juegos de ejercicios físicos en el Parque Centenario de Oriente.
2.- BLOQUE DEL INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ DE ORIENTE:.
2.1.- Expte. N° 0019/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando creación de espacio verde en
Parque Centenario de Oriente.
2.2- Expte. N° 0020/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cartelería QR con información turística.
3.- BLOQUE DE CONCEJALES C.E.P.T. N°35:
3.1.- Expte. N° 0021/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando programa de forestación en Aparicio.
3.2.- Expte. N° 0022/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando talleres de computación
3.3.- Expte. N° 0023/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando planta potabilizadora en Barric
Los Eucaliptus.
3.4.- Expte. N° 0025/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de luminarias en acceso a Aparicio.
4.- BLOQUE DE CONCEJALES E. E. SECUNDARIA N° 3 de El Perdido:
4.1.- Expte. N° 0027/25-CDE.: Proyecto de Resolución solicitando feria de emprendedores en El Perdido.
4.2.- Expte. N° 0028/25-CDE.: Proyecto de Resolución solicitando puesta en valor de la Plaza de El
Perdido.-
4.3.- Expte. N° 0029/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando mejoras en Planta Potabilizadora de El Perdido.
4.4.- Expte. N° 0030/025 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando implementación Transporte entre
El Perdido y Coronel Dorrego. (14-10-25).