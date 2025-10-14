Política

Estos son los proyectos del Concejo Deliberante Estudiantil, que sesionará este miércoles

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Mañana miércoles 15, a las 9, sesionará el Concejo Deliberante Estudiantil.

Este es el orden del día:

1.- BLOQUE DE LA E.E.S.N°1 de ORIENTE.:
11-Expre. N 0018/25 CDE: Proyecto de Resolución solicitando instalación de bebederos y juegos de ejercicios físicos en el Parque Centenario de Oriente.

2.- BLOQUE DEL INSTITUTO CEFERINO NAMUNCURÁ DE ORIENTE:.
2.1.- Expte. N° 0019/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando creación de espacio verde en
Parque Centenario de Oriente.
2.2- Expte. N° 0020/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de cartelería QR con información turística.

3.- BLOQUE DE CONCEJALES C.E.P.T. N°35:
3.1.- Expte. N° 0021/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando programa de forestación en Aparicio.
3.2.- Expte. N° 0022/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando talleres de computación
3.3.- Expte. N° 0023/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando planta potabilizadora en Barric
Los Eucaliptus.
3.4.- Expte. N° 0025/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando colocación de luminarias en acceso a Aparicio.

4.- BLOQUE DE CONCEJALES E. E. SECUNDARIA N° 3 de El Perdido:
4.1.- Expte. N° 0027/25-CDE.: Proyecto de Resolución solicitando feria de emprendedores en El Perdido.
4.2.- Expte. N° 0028/25-CDE.: Proyecto de Resolución solicitando puesta en valor de la Plaza de El
Perdido.-
4.3.- Expte. N° 0029/25 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando mejoras en Planta Potabilizadora de El Perdido.
4.4.- Expte. N° 0030/025 – CDE.: Proyecto de Resolución solicitando implementación Transporte entre
El Perdido y Coronel Dorrego. (14-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Piden informes sobre las tropas estadounidenses que van a hacer ejercicios en Mar del Plata y Bahía Blanca

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y en la boleta de LLA aparecerá la cara de Espert

Mientras se aguarda una definición, el Concejo Deliberante local rechazó por unanimidad la reimpresión de boletas pedida por LLA

Santilli encabezará la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior