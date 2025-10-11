Oriente celebró sus 114 años y se ilusiona con un Parque Industrial

Oriente conmemoró su 114º aniversario con un acto central que incluyó inauguraciones y discursos que destacaron tanto los logros y proyectos, pero también la resiliencia comunitaria.

El delegado municipal de Oriente, Patricio Bertone, contó al diario tresarroyense La Voz del Pueblo que el acto oficial se llevó a cabo en la plaza central de la localidad y que contó con la participación del intendente, Juan Carlos Chalde, que asistió acompañado de otras autoridades. También asistieron instituciones con sus banderas y público en general.

Tras el acto protocolar la comitiva se dirigió a las nuevas obras para realizar los cortes de cinta. Explicó el delegado que se inauguró un cartel de bienvenida en el acceso a la localidad, ubicado en proximidades del Puente Nuevo, que funciona como un punto fotográfico y resume el sentir de sus habitantes.

Posteriormente y en dirección al Puente Viejo se inauguró un sendero autoguiado que cuenta con un cartel que ofrece una reseña histórica y un molinete que da acceso al recorrido, pensado para ser realizado a pie o en bicicleta, no en vehículos.

Unidos

Durante la celebración por el aniversario, Patricio Bertone fue el primero en tomar la palabra y su discurso se centró en una reseña de lo transcurrido durante el año, abordando tanto aspectos positivos como negativos.

Bertone recordó un reciente evento trágico que conmovió a la comunidad, como la pérdida de personas jóvenes, incluyendo a “un chico de 14 años y otra persona joven que falleció recientemente en un accidente de camiones cerca de Necochea”.

No obstante, el mensaje central del delegado fue la unión de la población y destacó que los vecinos de Oriente “se unen ante eventos trágicos que nos ocurren” y también “cuando hay que trabajar en una fiesta”, como, por ejemplo, la reciente Fiesta de la Antorcha, donde trabajaron todas las instituciones. “Se trabaja por un bien común,” afirmó.

Entre las noticias positivas mencionadas por el delegado, se encuentran la próxima entrega de 14 viviendas y la ampliación del servicio de gas.

Sector Industrial

Por su parte, el intendente Juan Carlos Chalde, en su discurso, ratificó los anuncios sobre las viviendas que se entregarán en los próximos días. Pero, además, dio a conocer una esperanzadora noticia para el desarrollo local con los primeros pasos para crear un Parque Industrial en Oriente.

Bertone contó que un vecino de la localidad realizó una donación de tierras con ésta finalidad, y que el gobierno bonaerense ya aprobó el loteo y se espera que el espacio y eventuales inversiones generen fuentes de trabajo para Oriente.

Consultado por la ubicación y las características del proyecto, Bertone indicó que el Parque Industrial se instalará en la sección de quintas, junto al molino harinero y la aceitera, en la zona de la circunvalación. La Provincia aprobó inicialmente ocho lotes, afirmó el delegado que además adelantó que hay una empresa interesada en radicarse ligada a una firma local, y que se dedica en la fabricación de herramientas tecnológicas.

En el acto, el intendente Chalde también anunció la construcción de más viviendas con terrenos propios, a través del Fondo Municipal de Viviendas. (11-10-25).