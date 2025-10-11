Exposición Rural de Suárez: un toro de La Escondida fue elegido Gran Campeón

A pesar de un sábado muy lluvioso, el entusiasmo no decayó en los corrales, donde se llevó a cabo la jura de la raza Aberdeen Angus de la Exposición Rural de Coronel Suárez.

Se detracó la calidad genética de las cabañas participantes. El jurado fue Mariano Castro

El máximo galardón en los machos fue para la cabaña La Escondida, de Carolina Garciarena, cuyo ejemplar se alzó con la cinta de Gran Campeón Macho.

El puesto de Reservado Gran Campeón Macho quedó en manos de la cabaña 23 de Noviembre de Néstor Aldazábal, en Coronel Dorrego, ganador de las exposiciones de nuestra ciudad, Saavedra y Bordeu, que presentó un ejemplar de gran nivel

En la categoría de hembras, la Gran Campeón Hembra fue para la cabaña La Tigra, de la familia Cassano.

El premio de Reservada Gran Campeón Hembra se lo llevó la cabaña La Cassina. (Con información de La Nueva Radio Suárez). (11-10-25).